Παραμένει η γρίπη στον Παναθηναϊκό: Ακόμα ένα μέλος του επιτελείου με πυρετό
Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τη γρίπη Α, που οδήγησε στην αναβολή του αγώνα με το Μαρούσι και στη μετάθεσή του για την προσεχή Τρίτη, 30/12, στις 18:30.
Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ένα ακόμη μέλος του προπονητικού επιτελείου ανέβασε πυρετό και παρέμεινε κλινήρης. Έτσι, οκτώ παίκτες των «πράσινων» και τέσσερα μέλη του επιτελείου ταλαιπωρούνται από γρίπη Α, ενώ όλη η ομάδα, ακόμη και οι υγιείς αθλητές, λαμβάνει προληπτικά φαρμακευτική αγωγή.
Και όλα αυτά ενώ οι «πράσινοι» υποδέχονται τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens στις 2 Ιανουαρίου, για τη EuroLeague.
