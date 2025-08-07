Επίσημη μορφή πήρε η μεταγραφή του Ρισόν Χολμς στον Παναθηναϊκό, καθώς υπέγραψε με τους «πράσινους» και αναμένεται στην Αθήνα την Παρασκευή (07/08).

Ο Ρισόν Χολμς είναι κι επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού έχοντας συμφωνήσει για δύο χρόνια (1+1) με option ανανέωσης και από τις δύο πλευρές το καλοκαίρι του 2026.

Ο Αμερικανός που θα συμπληρώσει ιδανικά την frontline των «πράσινων» ενώ θα έχει και NBA out ως όρο του συμβολαίου του, που σημαίνει ότι θα έχει το δικαίωμα να εξετάσει τις επιλογές του μόνο στο NBA μέχρι μία συγκεκριμένη ημερομηνία του καλοκαιριού.

Η μέρα και η ώρα άφιξής του

Μάλιστα, αύριο Παρασκευή (07/08) στις 20.30 αναμένεται στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Υπενθυμίζουμε ότι απολαβές του 31χρονου σέντερ θα αγγίξουν τα 2.4 εκατομμύρια ετησίως και είναι έτοιμος να προσφέρει τις γνώσεις, την εμπειρία και το ταλέντο του στην ομάδα του κόουτς Άταμαν.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε γνωστή την είδηση μέσω Instagram story λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πήρε ο Φρι τηλέφωνο, μόλις υπέγραψε και ο Χολμς. Μπαίνει στο αεροπλάνο για να έρθει για ιατρικές εξετάσεις. Άρα κλείσαμε για φέτος».

Ο Ρισόν Χολμς αγωνίζεται από το 2015 στο NBA, όταν και έγινε ντραφτ από τους Φιλαδέλφεια Σίξερς στο No.47, ενώ έχει παίξει, πέραν των Φιλαδέλφεια Σίξερς, σε Φοίνιξ Σανς, Σακραμέντο Κινγκς, Ντάλας ΝέβΜάβερικς και Ουίζαρντς, μετρώντας 8,5 πόντους, 5,3 ριμπάουντ, 1 ασίστ σε 19 λεπτά συμμετοχής. Την σεζόν που πέρασε στην Ουάσινγκτον είχε 7,4 πόντους, 5,7 ριμπάουντ, 1,4 ασίστ σε 31 ματς και 17 λεπτά συμμετοχής.