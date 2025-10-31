Μπασκόνια - Αναντολού Εφές 86-75: Δεν απειλήθηκαν οι Βάσκοι κι έκαναν το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα»

Ευτυχία Οικονομίδου
Μπασόνια - Εφές
Η Μπασκόνια ανέτρεψε το αφήγημα προς εκείνη και ενώ δεν είχε πραγματοποιήσει νίκη στη διοργάνωση έφερε τα πάνω... κάτω με το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» επικρατώντας της Αναντολού Εφές με 86-75.

Η Μπασκόνια πέτυχε τη δεύτερη νίκη της στη φετινή EuroLeague επικρατώντας με άνεση της Αναντολού Εφές με 86-75. Έτσι οι Βάσκοι ανέβηκαν στο 2-6 και οι Τούρκοι έπεσαν στο 3-5 της βαθμολογίας.

Μπασκόνια - Αναντολού Εφές: Το ματς

Ο Σέιν Λάρκιν ξεκίνησε ζεστός στο παιχνίδι, ωστόσο οι γηπεδούχοι με τον Σπανιόλο βρήκαν αντίδραση με 6 σερί πόντους και πέρασαν μπροστά για το 16-9. Μάλιστα με ακόμα 6 συνεχόμενους πόντους η Μπασκόνια έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με διψήφια διαφορά (22-11). Η Εφές προσπάθησε να ροκανίσει το προβάδισμα μειώνοντας στους 6 (26-20), ωστόσο οι γηπεδούχοι διατηρούσαν την υπεροχή τους και με τον Νόουελ ξέφυγαν ξανά (32-20). Λάρκιν και Λόιντ μείωσαν στους 7 (41-34) και με τον Βάιλερ-Μπαμπ μείωσαν στους 4 για το 41-37.

Μετά την ανάπαυλα, η Μπασκόνια συνέχισε τον... χαβά της, ωστόσο στον αντίποδα πάλευε ο Βάιλερ-Μπαμπ. Σεντεκέρσκις και Λουαού-Καμπαρό διατηρούσαν τους Βάσκους μπροστά και ο Σπανιόλο τους έδωσε ξανά διψήφιο προβάδισμα (64-52). Με ένα 0-6 σερί η Εφές μείωσε στους 8 (64-56), όμως η Μπασκόνια δεν έδειξε να απειλείται. Με ένα σερί 7 αναπάντητων πόντων η Μπασκόνια ξέφυγε ξανά για το 72-58, όμως δύο τρίποντα των Λάρκιν και Οσμάνι έδειξαν την αντίδραση των φιλοξενούμενων (72-64), όμως οι Βάσκοι δεν ανησύχησαν

Τα δεκάλεπτα: 22-11, 43-39, 65-58, 86-75

 

Ο MVP... O Σπανιόλο με 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Βάιλερ-Μπαμπ με 16 πόντους και 4/7 τρίποντασ μαζί και με 6 ριμπάουντ εκ των οποίων τα 4 επιθετικά.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 13 πόντοι που πήρε η Μπασκόνια στον αιφνιδιασμό έναντι των 0 της Εφές.

Baskonia Vitoria-GasteizFG2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
1M. Diakite20:2494/580.0%0/10.0%1/1100.0%1341005118
2K. Simmons *18:4863/475.0%0/30.0%0/00.0%033202254
3M. Nowell22:3172/366.7%1/333.3%0/00.0%033502068
4R. Villar *05:3700/00.0%0/00.0%0/00.0%000100010
6H. Diallo *16:2462/450.0%0/10.0%2/450.0%224202063
7R. Kurucs22:21115/5100.0%0/10.0%1/250.0%1232120316
8T. Sedekerskis *21:1863/3100.0%0/10.0%0/00.0%022001015
9T. Luwawu-Cabarrot29:07200/30.0%5/955.6%5/683.3%2351340920
10M. Spagnolo27:00195/955.6%1/1100.0%6/966.7%0336100628
18K. Diop *13:1300/00.0%0/00.0%0/00.0%134000031
25C. Frisch02:4421/1100.0%0/00.0%0/00.0%000000011
33V. Hrabar00:3300/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000
Team224001003
TOTAL2008625/3767.6%7/2035.0%15/2268.2%9263520514721107

Anadolu Efes IstanbulFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
Head coach: Igor KokoskovMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
0Shane Larkin *34:59237/1741.2%3/742.9%4/1040.0%5/5100%0114330013
2Sehmus Hazer04:3121/250.0%1/1100%0/10%0/00%011001204
3Jordan Loyd21:4030/60%0/20%1/425%0/00%11216000-1
8Nick Weiler-Babb *31:31165/862.5%1/1100%4/757.1%2/2100%4263511023
10Isaia Cordinier *31:49104/944.4%2/450%2/450%0/10%1123721010
11Rolands Smits *23:59104/757.1%2/366.7%2/450%0/00%2240900010
15PJ Dozier10:1610/40%0/20%0/20%1/250%033040200
21Cole Swider04:3400/20%0/00%0/20%0/00%01100100-2
23Dogan Mutaf00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
24Ercan Osmani *29:1483/933.3%2/633.3%1/333.3%1/250%246776006
33Egehan Yilmaz04:4322/2100%1/1100%0/10%0/00%101010001
88Kerry Jones02:4400/00%0/00%0/00%0/00%00001000-1
Team/Coaches13400
TOTAL2007526/6440.6%12/2744.4%14/3737.8%9/1275%1219311841146067
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     