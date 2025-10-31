Μπασκόνια - Αναντολού Εφές 86-75: Δεν απειλήθηκαν οι Βάσκοι κι έκαναν το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα»
Η Μπασκόνια πέτυχε τη δεύτερη νίκη της στη φετινή EuroLeague επικρατώντας με άνεση της Αναντολού Εφές με 86-75. Έτσι οι Βάσκοι ανέβηκαν στο 2-6 και οι Τούρκοι έπεσαν στο 3-5 της βαθμολογίας.
Μπασκόνια - Αναντολού Εφές: Το ματς
Ο Σέιν Λάρκιν ξεκίνησε ζεστός στο παιχνίδι, ωστόσο οι γηπεδούχοι με τον Σπανιόλο βρήκαν αντίδραση με 6 σερί πόντους και πέρασαν μπροστά για το 16-9. Μάλιστα με ακόμα 6 συνεχόμενους πόντους η Μπασκόνια έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με διψήφια διαφορά (22-11). Η Εφές προσπάθησε να ροκανίσει το προβάδισμα μειώνοντας στους 6 (26-20), ωστόσο οι γηπεδούχοι διατηρούσαν την υπεροχή τους και με τον Νόουελ ξέφυγαν ξανά (32-20). Λάρκιν και Λόιντ μείωσαν στους 7 (41-34) και με τον Βάιλερ-Μπαμπ μείωσαν στους 4 για το 41-37.
Μετά την ανάπαυλα, η Μπασκόνια συνέχισε τον... χαβά της, ωστόσο στον αντίποδα πάλευε ο Βάιλερ-Μπαμπ. Σεντεκέρσκις και Λουαού-Καμπαρό διατηρούσαν τους Βάσκους μπροστά και ο Σπανιόλο τους έδωσε ξανά διψήφιο προβάδισμα (64-52). Με ένα 0-6 σερί η Εφές μείωσε στους 8 (64-56), όμως η Μπασκόνια δεν έδειξε να απειλείται. Με ένα σερί 7 αναπάντητων πόντων η Μπασκόνια ξέφυγε ξανά για το 72-58, όμως δύο τρίποντα των Λάρκιν και Οσμάνι έδειξαν την αντίδραση των φιλοξενούμενων (72-64), όμως οι Βάσκοι δεν ανησύχησαν
Τα δεκάλεπτα: 22-11, 43-39, 65-58, 86-75
Ο MVP... O Σπανιόλο με 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Βάιλερ-Μπαμπ με 16 πόντους και 4/7 τρίποντασ μαζί και με 6 ριμπάουντ εκ των οποίων τα 4 επιθετικά.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 13 πόντοι που πήρε η Μπασκόνια στον αιφνιδιασμό έναντι των 0 της Εφές.
|Baskonia Vitoria-Gasteiz
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|1
|M. Diakite
|20:24
|9
|4/5
|80.0%
|0/1
|0.0%
|1/1
|100.0%
|1
|3
|4
|1
|0
|0
|5
|1
|18
|2
|K. Simmons *
|18:48
|6
|3/4
|75.0%
|0/3
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|3
|3
|2
|0
|2
|2
|5
|4
|3
|M. Nowell
|22:31
|7
|2/3
|66.7%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|0
|3
|3
|5
|0
|2
|0
|6
|8
|4
|R. Villar *
|05:37
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|6
|H. Diallo *
|16:24
|6
|2/4
|50.0%
|0/1
|0.0%
|2/4
|50.0%
|2
|2
|4
|2
|0
|2
|0
|6
|3
|7
|R. Kurucs
|22:21
|11
|5/5
|100.0%
|0/1
|0.0%
|1/2
|50.0%
|1
|2
|3
|2
|1
|2
|0
|3
|16
|8
|T. Sedekerskis *
|21:18
|6
|3/3
|100.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|0
|0
|1
|0
|1
|5
|9
|T. Luwawu-Cabarrot
|29:07
|20
|0/3
|0.0%
|5/9
|55.6%
|5/6
|83.3%
|2
|3
|5
|1
|3
|4
|0
|9
|20
|10
|M. Spagnolo
|27:00
|19
|5/9
|55.6%
|1/1
|100.0%
|6/9
|66.7%
|0
|3
|3
|6
|1
|0
|0
|6
|28
|18
|K. Diop *
|13:13
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|3
|4
|0
|0
|0
|0
|3
|1
|25
|C. Frisch
|02:44
|2
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|33
|V. Hrabar
|00:33
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Team
|2
|2
|4
|0
|0
|1
|0
|0
|3
|TOTAL
|200
|86
|25/37
|67.6%
|7/20
|35.0%
|15/22
|68.2%
|9
|26
|35
|20
|5
|14
|7
|21
|107
|Anadolu Efes Istanbul
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|Head coach: Igor Kokoskov
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|0
|Shane Larkin *
|34:59
|23
|7/17
|41.2%
|3/7
|42.9%
|4/10
|40.0%
|5/5
|100%
|0
|1
|1
|4
|3
|3
|0
|0
|13
|2
|Sehmus Hazer
|04:31
|2
|1/2
|50.0%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|2
|0
|4
|3
|Jordan Loyd
|21:40
|3
|0/6
|0%
|0/2
|0%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|6
|0
|0
|0
|-1
|8
|Nick Weiler-Babb *
|31:31
|16
|5/8
|62.5%
|1/1
|100%
|4/7
|57.1%
|2/2
|100%
|4
|2
|6
|3
|5
|1
|1
|0
|23
|10
|Isaia Cordinier *
|31:49
|10
|4/9
|44.4%
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|0/1
|0%
|1
|1
|2
|3
|7
|2
|1
|0
|10
|11
|Rolands Smits *
|23:59
|10
|4/7
|57.1%
|2/3
|66.7%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|0
|9
|0
|0
|0
|10
|15
|PJ Dozier
|10:16
|1
|0/4
|0%
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|0
|3
|3
|0
|4
|0
|2
|0
|0
|21
|Cole Swider
|04:34
|0
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|-2
|23
|Dogan Mutaf
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|24
|Ercan Osmani *
|29:14
|8
|3/9
|33.3%
|2/6
|33.3%
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|2
|4
|6
|7
|7
|6
|0
|0
|6
|33
|Egehan Yilmaz
|04:43
|2
|2/2
|100%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|88
|Kerry Jones
|02:44
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|-1
|Team/Coaches
|1
|3
|4
|0
|0
|TOTAL
|200
|75
|26/64
|40.6%
|12/27
|44.4%
|14/37
|37.8%
|9/12
|75%
|12
|19
|31
|18
|41
|14
|6
|0
|67
