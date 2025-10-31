Η Μπασκόνια ανέτρεψε το αφήγημα προς εκείνη και ενώ δεν είχε πραγματοποιήσει νίκη στη διοργάνωση έφερε τα πάνω... κάτω με το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» επικρατώντας της Αναντολού Εφές με 86-75.

Η Μπασκόνια πέτυχε τη δεύτερη νίκη της στη φετινή EuroLeague επικρατώντας με άνεση της Αναντολού Εφές με 86-75. Έτσι οι Βάσκοι ανέβηκαν στο 2-6 και οι Τούρκοι έπεσαν στο 3-5 της βαθμολογίας.

Μπασκόνια - Αναντολού Εφές: Το ματς

Ο Σέιν Λάρκιν ξεκίνησε ζεστός στο παιχνίδι, ωστόσο οι γηπεδούχοι με τον Σπανιόλο βρήκαν αντίδραση με 6 σερί πόντους και πέρασαν μπροστά για το 16-9. Μάλιστα με ακόμα 6 συνεχόμενους πόντους η Μπασκόνια έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με διψήφια διαφορά (22-11). Η Εφές προσπάθησε να ροκανίσει το προβάδισμα μειώνοντας στους 6 (26-20), ωστόσο οι γηπεδούχοι διατηρούσαν την υπεροχή τους και με τον Νόουελ ξέφυγαν ξανά (32-20). Λάρκιν και Λόιντ μείωσαν στους 7 (41-34) και με τον Βάιλερ-Μπαμπ μείωσαν στους 4 για το 41-37.

Μετά την ανάπαυλα, η Μπασκόνια συνέχισε τον... χαβά της, ωστόσο στον αντίποδα πάλευε ο Βάιλερ-Μπαμπ. Σεντεκέρσκις και Λουαού-Καμπαρό διατηρούσαν τους Βάσκους μπροστά και ο Σπανιόλο τους έδωσε ξανά διψήφιο προβάδισμα (64-52). Με ένα 0-6 σερί η Εφές μείωσε στους 8 (64-56), όμως η Μπασκόνια δεν έδειξε να απειλείται. Με ένα σερί 7 αναπάντητων πόντων η Μπασκόνια ξέφυγε ξανά για το 72-58, όμως δύο τρίποντα των Λάρκιν και Οσμάνι έδειξαν την αντίδραση των φιλοξενούμενων (72-64), όμως οι Βάσκοι δεν ανησύχησαν

Τα δεκάλεπτα: 22-11, 43-39, 65-58, 86-75

Ο MVP... O Σπανιόλο με 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Βάιλερ-Μπαμπ με 16 πόντους και 4/7 τρίποντασ μαζί και με 6 ριμπάουντ εκ των οποίων τα 4 επιθετικά.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 13 πόντοι που πήρε η Μπασκόνια στον αιφνιδιασμό έναντι των 0 της Εφές.

Baskonia Vitoria-Gasteiz FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL TO BLK PF +/- PIR # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO BLK PF +/- PIR 1 M. Diakite 20:24 9 4/5 80.0% 0/1 0.0% 1/1 100.0% 1 3 4 1 0 0 5 1 18 2 K. Simmons * 18:48 6 3/4 75.0% 0/3 0.0% 0/0 0.0% 0 3 3 2 0 2 2 5 4 3 M. Nowell 22:31 7 2/3 66.7% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 0 3 3 5 0 2 0 6 8 4 R. Villar * 05:37 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 0 6 H. Diallo * 16:24 6 2/4 50.0% 0/1 0.0% 2/4 50.0% 2 2 4 2 0 2 0 6 3 7 R. Kurucs 22:21 11 5/5 100.0% 0/1 0.0% 1/2 50.0% 1 2 3 2 1 2 0 3 16 8 T. Sedekerskis * 21:18 6 3/3 100.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 1 5 9 T. Luwawu-Cabarrot 29:07 20 0/3 0.0% 5/9 55.6% 5/6 83.3% 2 3 5 1 3 4 0 9 20 10 M. Spagnolo 27:00 19 5/9 55.6% 1/1 100.0% 6/9 66.7% 0 3 3 6 1 0 0 6 28 18 K. Diop * 13:13 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 3 4 0 0 0 0 3 1 25 C. Frisch 02:44 2 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 33 V. Hrabar 00:33 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Team 2 2 4 0 0 1 0 0 3 TOTAL 200 86 25/37 67.6% 7/20 35.0% 15/22 68.2% 9 26 35 20 5 14 7 21 107