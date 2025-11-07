Πού θα δείτε τη «μάχη» του Ολυμπιακού με τη Παρτιζαν και τις υπόλοιπες αναμετρήσεις της Euroleague

Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (07/11) αγώνων της Euroleague.

Σήμερα Παρασκευή (07/11) ρίχνει αυλαία η 9η αγωνιστική της Euroleague με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Παρτίζαν να είναι εκείνη που να ξεχωρίζει. Οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχτούν στο «ΣΕΦ» την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον αγώνα να ξεκινάει στις 21:15 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από το Nova Sports Prime.

Νωρίτερα στις 19:30 η Εφές θα φιλοξενήσει στη Κωνσταντινούπολη την Αρμάνι Μιλάνο με στόχο να επιστρέψει στις νίκες, μετά την ήττα από τη Μπασκόνια στη Βιτόρια (Nova Sports 2). Στις 20:00 η «καυτή» Ζάλγκιρις θα αναμετρηθεί με τη πάντα επικίνδυνη Βαλένθια στο Κάουνας (Nova Sports Start) και η βραδιά κλείνει με το Ισπανικό ντέρμπι ανάμεσα στη Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης (21:30, Nova Sports 4).

Οι μεταδόσεις της ημέρας