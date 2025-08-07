Αυτός είναι ο Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ που θέλει ο Ολυμπιακός στην προετοιμασία του, ώστε να καλύψει το κενό των ψηλών και να βοηθήσει στο έργο του Γιώργου Μπαρτζώκα πριν την έναρξη της σεζόν.

Όσο περνάνε οι ημέρες, τόσο πιο κοντά φτάνει σιγά σιγά η έναρξη της προετοιμασίας για την επόμενη σεζόν. Έτσι και ο Ολυμπιακός, μετράει αντίστροφα πλέον για τη νέα αγωνιστική περίοδο, έχοντας θέσει στόχο να έχει για μία ακόμη φορά πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στη Stoiximan GBL όσο και στην Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα αρχίσουν την προετοιμασία τους, ωστόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναμένεται να μην έχει αρχικά στο ρόστερ του, δύο από τους σέντερ τους οποίους υπολογίζει κανονικά για την κανονική διάρκεια της σεζόν. Τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Αυτό σημαίνει πως μοναδικός παρόντας θα είναι ο Ντόντα Χολ, κάτι το οποίο έχει ωθήσει την ομάδα του Πειραιά στο να αναζητήσει έναν ακόμη ψηλό ώστε να βοηθήσει στην προετοιμασία και όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, αυτός θα είναι ο Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ (26 χρ., 2,08 μ.).

Μπορεί ακόμα να μην είναι σίγουρο ότι θα συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό ώστε να συμμετέχει στην προετοιμασία του, ωστόσο σε περίπτωση όπου γίνει αυτό και στη συνέχεια εντυπωσιάσει τους ανθρώπους των «ερυθρόλευκων» δεν είναι απίθανο να του προσφερθεί συμβόλαιο για το υπόλοιπο της σεζόν (χωρίς όμως να αποτελεί αυτή τη στιγμή προτεραιότητα).

Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ: Ποιος είναι ο σέντερ που θέλει να έχει ο Ολυμπιακός στην προετοιμασία του

Ο Ντέιβιντ Τζόσεφ ΜακΚόρμακ μπορεί να γεννήθηκε στις 2 Ιουλίου του 1999 στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, ωστόσο σε ηλικία 2 ετών άφησε πίσω του το «μεγάλο μήλο» και μετακόμισε στο Νόρφολκ της Βριτζίνια. Ο ίδιος ήταν ένα παιδί που αγαπούσε τον αθλητισμό καθώς πέρα από το μπάσκετ, ασχολήθηκε παράλληλα με το αμερικάνικο ποδόσφαιρο και τον στίβο, τόσο με τη δισκοβολία όσο και με τη σφαίρα.

Την πρώτη του χρονιά στο Oak Hill Academy κατάφερε να χάσει 18 κιλά ενώ λίγα χρόνια αργότερα κατέκτησε τον τίτλο 9Α της πολιτείας, με το εντυπωσιακό ρεκόρ 30-4. Από το 2018 μέχρι και το 2022 φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Κάνσας εκεί όπου απέκτησε από την πρώτη χρονιά ρόλο βασικού. Στην τρίτη του χρονιά μετρούσε κατά μέσο όρο από 13,4 πόντους με 6,1 ριμπάουντ ενώ στο τέλος της σεζόν πέρασε την πόρτα του χειρουργείου ώστε να διορθώσει το σπασμένο του κόκκαλο στο δεξί πόδι.

Την τελευταία του χρονιά είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές του NCAA όπου το Κάνσας επέστρεψε από το -16 και τον ίδιο να σημειώνει 15 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ήταν μέλος της καλύτερης ομάδας του τουρνουά μετρώντας από 13,1 πόντους ανά ματς ενώ πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου.

Το 2022, μετά το τέλος της φοίτησής του στο κολέγιο, δεν επιλέχθηκε από κάποια ομάδα του NBA στο Draft και στη συνέχεια πήρε την απόφαση να κάνει το μεγάλο ταξίδι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Επόμενός του σταθμός ήταν η Τουρκία.

Το 2023 αποκτήθηκε από τη Μπεσίκτας όπου έμεινε για έναν χρόνο. Η θητεία του στο τούρκικο πρωτάθλημα συνεχίστηκε και την επόμενη σεζόν, όπου έγινε παίκτης της Νταρουσάφακα. Το πέρασμά του αποδείχθηκε σχετικά σύντομο καθώς στις αρχές Δεκεμβρίου πήγε στη Γαλατάσραϊ. Μετρώντας εκεί περίπου 19 πόντους ανά ματς, τράβηξε τα βλέματα μεγαλύτερων ομάδων και με αυτόν τον τρόπο του ήρθε η ευκαιρία από το κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στις αρχές του περασμένου Αυγούστου, η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε την απόκτησή του. Το πέρασμά του ωστόσο από την Ιταλία αποδείχθηκε σύντομο, έχοντας προλάβει να παίξει σε μόλις 6 παιχνίδια της Euroleague, προτού μετακομίσει στη Γερμανία για λογαριασμό της Άλμπα Βερολίνου.

Σε συνολικά 28 αγώνες στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο (20 από τους οποίους ήταν στην αρχική πεντάδα) μπόρεσε να έχει κατά μέσο όρο από 8,4 πόντους με 4,6 ριμπάουντ και 0,6 ασίστ σε 16:20 λεπτά εντός παρκέ.

Οι διακρίσεις του Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ

Το 2022 ο ΜακΚόρμακ είχε αναδειχθεί σε πρωταθλητής του NCAA ενώ το 2024 κατέκτησε το SuperCup Ιταλίας. Το 2022 ήταν στην τρίτη καλύτερη ομάδα του BIG 12, μία χρονιά νωρίτερα ήταν στη δεύτερη καλύτερη και ταυτόχρονο ο πιο βελτιωμένος παίκτης ενώ έχει επίσης το 2018 συμμετείχε στο McDonald's All - American Boys Game, έναν αγώνα με ομάδες που αποτελούταν από αθλητές των κολεγίων. Ο ίδιος αγωνίστηκε με την ομάδα της Ανατολής, όπου μεταξύ άλλων ήταν συμπαίκτης με τον Ζάιον Γουίλιαμσον, τον Ντάριους Γκάρλαντ αλλά και τον Ιμάνουελ Κουίκλι.