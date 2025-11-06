Ο Τσενκ Γιλντιρίμ προχώρησε μια ανάρτηση μετά το τέλος του αγώνα στο Βελιγράδι και έκανε έναν... παραλληλισμό.

Ο άμεσος συνεργάτης του Εργκίν Άταμαν θυμήθηκε την... τελευταία φορά που άκουσε συνθήματα υπέρ του Ολυμπιακού στην «Belgrade Arena» του Βελιγραδίου.

Λίγο μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα θυμήθηκε τον ημιτελικό του Final Four του 2022, όταν η Αναντολού Εφές είχε νικήσει τον Ολυμπιακό με το buzzer beater τρίποντο του Βασίλιε Μίτσιτς.

Ανέβασε την φωτογραφία του Σέρβου γκαρντ από τη φάση με το τρίποντο, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Η τελευταία φορά που άκουσα οπαδούς του Ολυμπιακού σε αυτό το γήπεδο ήταν όταν πήραμε την Euroleague».

