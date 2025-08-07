Με τα χρώματα του Παναθηναϊκού φωτογραφήθηκε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, που διατήρησε και τον αριθμό «17», τον οποίο φορούσε ως παίκτης της Μπασκόνια.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν, που θα τον βρει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο 24χρονος φόργουορντ ήδη έχει μπει σε «πράσινους» ρυθμούς, περνώντας μάλιστα και τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις στο «ΥΓΕΙΑ» το πρωί της Πέμπτης (7/8).

Εκεί όπου φωτογραφήθηκε με τα χρώματα της ομάδας, όπως αποκάλυψε και το tweet της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Πέραν αυτού, όμως, αποκαλύφθηκε και ο αριθμός με τον οποίο θα αγωνίζεται τα επόμενα χρόνια.

Αυτός δεν είναι άλλος από το Νο17. Τον αριθμό που φορούσε στην πλάτη του ο Νίκος Ρογκαβόπουλος την τελευταία διετία, όταν αγωνιζόταν στην Μπασκόνια. Με την οποία αγωνίστηκε σε 62 παιχνίδια της EuroLeague, ενώ την περσινή σεζόν μέτρησε 9.7 πόντους, με 43.5% στο τρίποντο, 3.9 ριμπάουντ και 1.0 ασίστ μέσο όρο.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με το #17