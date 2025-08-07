Νίκος Ρογκαβόπουλος, Παναθηναϊκός: Διατήρησε το Νο17 που φορούσε στην Μπασκόνια
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν, που θα τον βρει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο 24χρονος φόργουορντ ήδη έχει μπει σε «πράσινους» ρυθμούς, περνώντας μάλιστα και τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις στο «ΥΓΕΙΑ» το πρωί της Πέμπτης (7/8).
Εκεί όπου φωτογραφήθηκε με τα χρώματα της ομάδας, όπως αποκάλυψε και το tweet της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
Πέραν αυτού, όμως, αποκαλύφθηκε και ο αριθμός με τον οποίο θα αγωνίζεται τα επόμενα χρόνια.
Αυτός δεν είναι άλλος από το Νο17. Τον αριθμό που φορούσε στην πλάτη του ο Νίκος Ρογκαβόπουλος την τελευταία διετία, όταν αγωνιζόταν στην Μπασκόνια. Με την οποία αγωνίστηκε σε 62 παιχνίδια της EuroLeague, ενώ την περσινή σεζόν μέτρησε 9.7 πόντους, με 43.5% στο τρίποντο, 3.9 ριμπάουντ και 1.0 ασίστ μέσο όρο.
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με το #17
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος βρέθηκε στο Νοσοκομείο "ΥΓΕΙΑ" προκειμένου να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις εν όψει της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 ☘️#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/Yq8XVsjg4d— Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 7, 2025
