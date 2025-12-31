Η σκακιέρα Αταμάν και Μπαρτζώκα: Το τρομερό βίντεο της EuroLeague ενόψει του ντέρμπι

Με τους Εργκίν Αταμάν και Γιώργο Μπαρτζώκα πρωταγωνιστές στη... σκακιέρα, η EuroLeague μας προετοιμάζει ενόψει του Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός στις 2/1.

Η EuroLeague κινείται σε ρυθμούς ντέρμπι αιωνίων, καθώς ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στις 2/1 (21:15, Live στο Gazzetta) για τη 19η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Με τον επίσημο λογαριασμό της EuroLeague στο twitter να βάζει στο κλίμα άπαντες, με ένα βίντεο, στο οποίο πρωταγωνιστούν οι δύο προπονητές των ομάδων.

Εργκίν Αταμάν και Γιώργος Μπαρτζώκας παρουσιάζονται ως μπροστάρηδες σε μία σκακιέρα, έτοιμοι για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, σε ένα βίντεο που περιλαμβάνονται και δύο φάσεις από τα παιχνίδια με Ζάλγκιρις και Βιλερμπάν αντίστοιχα.

«Δύο από τους κορυφαίους προπονητές θα τεστάρουν τα plays τους ο ένας απέναντι στον άλλον στις 2 Ιανουαρίου» αναφέρει η EuroLeague στο ποστ, δείχνοντας την ανυπομονησία για το ντέρμπι που έρχεται.

Το ποστ της EuroLeague για το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός