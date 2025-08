Ο Μπράντον Μπόστον φαίνεται πως ετοιμάζει βαλίτσες για Ευρώπη τελικά, με το BasketNews ν νααα

Έτοιμη για μια μεγάλη κίνηση είναι η Φενέρ, καθώς, σύμφωνα με το Basket News, η πρωταθλήτρια Ευρώπης είναι πολύ κοντά στο να κάνει δικό της τον Μπράντον Μπόστον.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Ντονάτας Ουρμπόνας, ο Μπράντον Μπόστον και η Φενέρμπαχτσε είναι έτοιμοι να τελειώσουν την υπόθεση και να δώσουν τα χέρια, κάτι που σημαίνει πως ο παίκτης θα βρεθεί για πρώτη φορά στην καριέρα του εκτός ΗΠΑ και συγκεκριμένα στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ο Μπράντον Μπόστον, ο οποίος σαφώς και ανεβάζει αυτομάτως την Φενέρμπαχτσε και τις δίνει τρομερές λύσεις σε άμυνα και επίθεση. Ο ύψους 1.98 γκαρντ έχει 147 παιχνίδια στο NBA, με τον Μπόστον να μετρά κατά μέσο όρο 7.5 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ σε 16 λεπτά ανά αγώνα, με τον ίδιο να σουτάρει με 41% εντός παιδιάς και 33% στο τρίποντο.

Τη σεζόν 2024–25 με τη Νέα Ορλεάνη, ο Μπόστον είχε 10,7 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ σε 24 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Η καλύτερη του περίοδος ήρθε τον Νοέμβριο, όπου είχε μέσο όρο 13 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 4,3 ασίστ, συμπεριλαμβανομένου ενός ξεσπάσματος 26 πόντων εναντίον των Ορλάντο Μάτζικ και πολλών αγώνων με πάνω από 20 πόντους.

Πριν από την καριέρα του στο NBA, ο Μπόστον ήταν ένας από τους πιο μεγάλα πρόσπεκτ λυκείου στη χώρα, κερδίζοντας All-American διακρίσεις από τα McDonald's και ανακηρύχθηκε California Mr. Basketball το 2020.

