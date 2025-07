ΒανΒλίτ: «Από τα κορυφαία γήπεδα που έχω βρεθεί το ΟΑΚΑ, την αγάπη μου στον Χουάντσο» (vid)

Ο Φρεντ ΒανΒλίτ μίλησε για το γήπεδο του Παναθηναϊκού και αποθέωσε τα όσα είδε, ενώ δεν ξέχασε τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Στο ΟΑΚΑ βρέθηκε ο σταρ των Ρόκετς και πρωταθλητής του ΝΒΑ με τους Ράπτορς, Φρεντ ΒανΒλίτ για το TrenchWork Sports Camp και μίλησε στο CLUB 1908 του Παναθηναϊκού.

Ο έμπειρος γκαρντ στάθηκε στην έδρα των πράσινων και αποθέωσε το γήπεδο, ενώ έκανε ειδική αναφορά στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. «Είναι ένα από τα κορυφαία γήπεδα στα οποία έχω βρεθεί», είπε για το ΟΑΚΑ.

🗣️ Fred VanVleet on CLUB 1908: “It’s the reason why they’re good… They got the best fans, that’s crazy” 🤯💚



