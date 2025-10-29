Παναθηναϊκός: Η ομιλία του Άταμαν στα αποδυτήρια μετά τη νίκη επί της Μακάμπι

Σπύρος Μαρκεζίνης
Ο Έργκιν Άταμαν
Δείτε ένα μέρος από την ομιλία του Έργκιν Άταμαν στα αποδυτήρια μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μακάμπι με 99-85.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR άρχισε με θετικό αποτέλεσμα τη νέα «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, αφού επικράτησε με 99-85 της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Πλέον το «τριφύλλι» ετοιμάζεται για την όγδοη αγωνιστική όπου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Μονακό (31/10, 20:00).

Η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο μέσα από το οποίο φαίνεται ένα μέρος της ομιλίας του Έργκιν Άταμαν στα αποδυτήρια μετά το τέλος της αναμέτρησης. Μεταξύ άλλων ο Τούρκος τεχνικός ανέφερε ότι αυτή ήταν μία σημαντική νίκη.

 


     

