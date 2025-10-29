Παναθηναϊκός: Η ομιλία του Άταμαν στα αποδυτήρια μετά τη νίκη επί της Μακάμπι
Ο Παναθηναϊκός AKTOR άρχισε με θετικό αποτέλεσμα τη νέα «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, αφού επικράτησε με 99-85 της Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Πλέον το «τριφύλλι» ετοιμάζεται για την όγδοη αγωνιστική όπου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Μονακό (31/10, 20:00).
Η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο μέσα από το οποίο φαίνεται ένα μέρος της ομιλίας του Έργκιν Άταμαν στα αποδυτήρια μετά το τέλος της αναμέτρησης. Μεταξύ άλλων ο Τούρκος τεχνικός ανέφερε ότι αυτή ήταν μία σημαντική νίκη.
A few words from our coach, Ergin Ataman, after last night’s win. Focus, effort, and eyes on what comes next. 💬— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 29, 2025
Watch the full post-game speech exclusively on CLUB 1908: https://t.co/SIsT5VXcX4 📲#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/DPpHM2k4Od
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.