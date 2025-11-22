Η βαθμολογία της GBL: Νίκες για Παναθηναϊκό, Περιστέρι, Άρη, άνοιξε λογαριασμό ο Πανιώνιος

Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η κατάταξη στην βαθμολογία της Stoiximan GBL ύστερα από το «πρώτο» πιάτο της 8ης αγωνιστικής.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να περάσει, έστω και δύσκολα, από τη Μύκονο, κερδίζοντας την γηπεδούχο ομάδα με 78-65 έχοντας για κορυφαίο τον Κέντρικ Ναν.

Χαράς ευαγγέλια στη Νέα Σμύρνη και αυτό διότι ο Πανιώνιος κατάφερε να... σπάσει το ρόδι στην Stoiximan GBL και να σημειώσει την πρώτη του νίκη κερδίζοντας την Καρδίτσα με 107-105 ύστερα από δύο παρατάσεις.

Ο Άρης ήταν ο νικητής στο παιχνίδι του «Αλεξάνδρειου» κερδίζοντας τον Προμηθέα με 96-80, ενώ το Περιστέρι πέρασε από τη Ρόδο καθώς επικράτησε του Κολοσσού με 72-80.

Η 8η αγωνιστική

22/11

23/11

Μαρούσι - Ηρακλής (13:00)

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (16:00)

Ρεπό: ΑΕΚ

Η Κατάταξη

Ολυμπιακός 7-0 Παναθηναϊκός 6-1 ΠΑΟΚ 5-1 ΑΕΚ 5-2 Περιστέρι 4-3 Άρης 3-5 Προμηθέας 3-5 Καρδίτσα 3-4 Μύκονος 3-4 Μαρούσι 2-4 Ηρακλής 2-4 Κολοσσός Ρόδου 2-6 Πανιώνιος 1-7

Η 9η αγωνιστική

6/12

ΠΑΟΚ - Κολοσσός (16:00)

Προμηθέας - Μύκονος (16:00)

Καρδίτσα - Ηρακλής (18:15)

Περιστέρι - Μαρούσι (18:15)

7/12