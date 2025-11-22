Ο Κώστας Σλούκας έκανε ένα δώρο σ' έναν πιστό φίλο της Μυκόνου αμέσως μετά το τέλος του αγώνα για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μπορεί να δυσκολεύτηκε αλλά κατάφερε να περάσει από τη Μύκονο κερδίζοντας τους γηπεδούχους με 78-65.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Κώστας Σλούκας προχώρησε σε μια μοναδική πρωτοβουλία καθώς έδωσε μια φανέλα του σ' έναν από τους πιο πιστούς φίλους της Μυκόνου.

Η ΚΑΕ της Μυκόνου ευχαρίστηκε τον αρχηγό των «πρασίνων» εξηγώντας ότι «ο Στάθης δεν χάνει ποτέ ματς»