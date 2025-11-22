Σλούκας, Παναθηναϊκός: Το ιδιαίτερο δώρο του αρχηγού των «πρασίνων» στον πιο πιστό φίλο της Μυκόνου
Ο Παναθηναϊκός AKTOR μπορεί να δυσκολεύτηκε αλλά κατάφερε να περάσει από τη Μύκονο κερδίζοντας τους γηπεδούχους με 78-65.
Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Κώστας Σλούκας προχώρησε σε μια μοναδική πρωτοβουλία καθώς έδωσε μια φανέλα του σ' έναν από τους πιο πιστούς φίλους της Μυκόνου.
Η ΚΑΕ της Μυκόνου ευχαρίστηκε τον αρχηγό των «πρασίνων» εξηγώντας ότι «ο Στάθης δεν χάνει ποτέ ματς»
Αυτά μετράνε.— MYKONOS BETSSON B.C. (@aom_bc) November 22, 2025
Ευχαριστούμε πολύ τον αρχηγό του @Paobcgr , @kos_slou για την εξαιρετική του πρωτοβουλία μετά το πέρας του σημερινού αγώνα να δώσει την φανέλα του στον αγαπημένο και πιστό φίλο της ομάδας μας τον Στάθη που δεν χάνει ποτέ ματς 🙏#mykonosbetssonbc #stoiximangbl… pic.twitter.com/QzYeoQBcIL
