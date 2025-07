Ιτούδης: «Έχει πλάκα να μετρήσουμε πόσες φορές έχω... απολυθεί»

Ο Δημήτρης Ιτούδης κλήθηκε να σχολιάσει τη χειρότερη φήμη που καλείται να διαχειριστεί ένας προπονητής, μιλώντας για εκείνες τις φορές που... απολύθηκε από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και την πρόταση της Μπασκόνια το 2007, όταν ήταν ακόμη στο σταφ του Παναθηναϊκού.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ετοιμάζεται για την πρώτη συμμετοχή της στην EuroLeague ως κάτοχος του EuroCup, με τον Δημήτρη Ιτούδη στον πάγκο και τον Βασίλιε Μίτσιτς στο ρόστερ, ως τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην Ευρώπη.

Οι Ισραηλινοί χτίζουν ομάδα με ξεκάθαρο στόχο να πρωταγωνιστήσουν στο κορυφαίο επίπεδο και ο Έλληνας προπονητής ήταν ο πρώτος καλεσμένος στο ΣΠΛΙΤ, το νέο μπασκετικό podcast του Gazzetta που ξετυλίγει ιστορίες μέσα από τα μάτια των πρωταγωνιστών, μιλώντας μεταξύ άλλων για φήμες και σενάρια στα social media.

O 54χρονος κόουτς κλήθηκε να σχολιάσει τη χειρότερη φήμη που καλείται να διαχειριστεί ένας προπονητής, μιλώντας για εκείνες τις φορές που... απολύθηκε από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας αλλά και για την πρόταση από την Μπασκόνια, όταν ήταν ακόμη στο σταφ του Παναθηναϊκού.

Ποια είναι η χειρότερη φήμη; Το «τελειώνει ο προπονητής» ή το «χάνει τα αποδυτήρια»;

«Ε, το "χάνει τα αποδυτήρια" είναι πολύ πιο σοβαρό, νομίζω. Εγώ, κάθε χρόνο στην ΤΣΣΚΑ, υποτίθεται ότι είχα φύγει από τους πρώτους δύο μήνες! Και τελικά έμεινα οκτώ χρόνια! Αν πάμε λίγο πίσω… έχει πλάκα να το δεις. Για αυτούς που έγραφαν "τελειώνει ο Ιτούδης", και τελικά έμεινα οκτώ χρόνια! Και όχι μόνο αυτό, αλλά έφυγα λόγω του πολέμου. Αλλιώς θα έμενα άλλα δύο, στα 100 χρόνια της ΤΣΣΚΑ. Τελικά δεν συνέβη. Αλλά, ξέρεις, it goes with the job. Η πίεση ήταν δεδομένη. Υπήρχε η αντίληψη ότι "αν δεν πάρει την Ευρωλίγκα, είναι αποτυχημένος". Έχει πλάκα να δούμε πόσες φορές "απολύθηκε" ο Ιτούδης... και τελικά όχι μόνο δεν απολύθηκε, αλλά έπαιρνε και τίτλους. Και να σου πω κάτι; Συγγνώμη, δηλαδή, αλλά να διαβάζεις ρεπορτάζ τύπου: "Οι πληροφορίες μου λένε ότι φεύγει τώρα, αυτή τη στιγμή"... Τι να κάνω εγώ με αυτό; Πώς να με επηρεάσει; Πιο πολύ μου δίνει κίνητρο αυτό το πράγμα. Ή απλώς γελάω.

Όταν ήρθε η πρόταση από τη Μπασκόνια το 2007, εγώ είχα ήδη συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό. Υπήρχαν δύο δρόμοι: ή να το εκμεταλλευτώ και να πω "κοίτα πόσο Παναθηναϊκάρα είμαι", να το βγάλω προς τα έξω δηλαδή, να το κάνω βούκινο... ή να πω την αλήθεια. Δεν του άρεσε του Κερεχέτα που του είπα "όχι" δύο φορές. Και μετά βγήκαν όλοι να πουν: "Μα φοβάται", "Μα είναι πίσω από τον Ομπράντοβιτς", λες και όλοι ήξεραν τι νιώθω εγώ. Και οι δημοσιογράφοι! Λες και ήξεραν καλύτερα από εμένα αν ήμουν έτοιμος ή όχι. Εγώ ήμουν πολύ έτοιμος. Και αυτό αποδείχτηκε. Ήταν εξέλιξη των πραγμάτων, αλλά και μια υπόσχεση που είχα δώσει, στον εαυτό μου, στην οικογένειά μου και στην ομάδα. Για μένα, η δέσμευση που είχα δώσει στον Παύλο και στον Θανάση Γιαννακόπουλο, ότι "είμαι εδώ", είχε πολύ μεγαλύτερη αξία από κάθε σχόλιο του τύπου "φοβάται", "δεν είναι έτοιμος", "δεν μπορεί"…

Πολλές φορές απλώς γελάω. Νομίζουν ή θεωρεί κάποιος δημοσιογράφος ότι όταν γράφει ένα άρθρο, αυτό θα έχει τέτοιο impact που θα αλλάξει τη ζωή κάποιου. Εγώ δεν λειτουργώ έτσι. Υπήρξε ένας συνάδελφός σου που ήρθε να μου ζητήσει συγγνώμη γιατί, λέει, είχε κάνει λάθος. Και του λέω: "Για ποιο άρθρο;" Μου λέει: "Δεν το διάβασες τότε, τι είχα γράψει;" Και του απαντώ: "Όχι!" Μάλλον εκείνη τη στιγμή κατάλαβε ότι η γη δεν γυρίζει γύρω από αυτόν…».

