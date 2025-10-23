Euroleague: Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων της ημέρας στη Euroleague, με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Χάποελ Τελ Αβίβ και Μονακό να ξεχωρίζει.

Συνεχίζεται και σήμερα (23/10) η δράση στη Euroleague με την Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη να έρχεται αντιμέτωπη με τη Μονακό του Βασίλή Σπανούλη. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντάνα από τη Nova Sports 4 με ώρα έναρξης τις 21:05.

Νωρίτερα στις 20:30 η Βιλερμπάν θα φιλοξενήσει στη Λυόν τη Ντουμπάι (Nova Sports 6), ενώ στις 21:30 η Μπαρτσελόνα υποδέχεται στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» την πάντα επικίνδυνη Ζαλγκίρις (Nova Sports Prime).

Την ίδια ώρα στο Μιλάνο η Αρμάνι θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθία (Nova Sports 5) και στις 22:00 ο φορμαρισμένος Ερυθρός Αστέρας θα κοντραριστεί στο Βελιγράδι με τη Μπασκόνια (Nova Sports Start), η οποία ψάχνει ακόμη τη πρώτη της νίκη στη διοργάνωση για φέτος.

Οι μεταδόσεις της ημέρας