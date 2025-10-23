Euroleague: Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας
Συνεχίζεται και σήμερα (23/10) η δράση στη Euroleague με την Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη να έρχεται αντιμέτωπη με τη Μονακό του Βασίλή Σπανούλη. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντάνα από τη Nova Sports 4 με ώρα έναρξης τις 21:05.
Νωρίτερα στις 20:30 η Βιλερμπάν θα φιλοξενήσει στη Λυόν τη Ντουμπάι (Nova Sports 6), ενώ στις 21:30 η Μπαρτσελόνα υποδέχεται στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» την πάντα επικίνδυνη Ζαλγκίρις (Nova Sports Prime).
Την ίδια ώρα στο Μιλάνο η Αρμάνι θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθία (Nova Sports 5) και στις 22:00 ο φορμαρισμένος Ερυθρός Αστέρας θα κοντραριστεί στο Βελιγράδι με τη Μπασκόνια (Nova Sports Start), η οποία ψάχνει ακόμη τη πρώτη της νίκη στη διοργάνωση για φέτος.
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Βιλερμπαν-Ντουμπάι BC (20:30, Nova Sports 6)
- Χάποελ Τελ Αβίβ-Μονακό (21:05, Nova Sports 4)
- Μπαρτσελόνα-Ζαλγκίρις (21:30, Nova Sports Prime)
- Αρμάνι Μιλάνο-Βαλένθια (21:30, Nova Sports 5)
- Ερυθρός Αστέρας-Μπασκόνια (22:00, Nova Sports Start)
