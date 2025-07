Παίκτης της Εφές είναι και επίσημα ο Αϊζάια Κορντινιέ που άφησε τη Βίρτους Μπολόνια.

To Βasketnews είχε ενημερώσει το πρωί της Παρασκευής πως ο Ισάια Κορντινιέ πρόκειται να ενταχθεί στην Εφές μετά από τη σεζόν που πέρασε στην EuroLeague με τη Βίρτους Μπολόνια.

Και λίγο μετά ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση της ομάδας της Τουρκίας που βάζει ένα... όπλο στη φαρέτρα της για την περιφέρεια. Ο Κορντινιέ θα συναντήσει εκεί και τα νέα αποκτήματα της ομάδας, Νικ Βάιλερ-Μπαμπ, Γιώργο Παπαγιάννη και τον head coach Ιγκόρ Κοκόσκοφ. Έδωσε λύσεις στη Βίρτους τη σεζόν που πέρασε στη Εuroleague με 12 πόντους, 3,9 ριμπάουντ, 3,9 ασίστ στα 27 λεπτά που έμενε στο ματς.

O Γάλλος γκαρντ έμεινε στην Βίρτους από το 2021 μέχρι το φετινό καλοκαίρι και κατέκτησε το Eurocup του 2022, αλλά και το φετινό πρωτάθλημα Ιταλίας. Από τους κορυφαίους παίκτες των Ιταλών.

👋 Welcome to the club @izaycordinier #WhereIStand pic.twitter.com/EfGCHSQyT6