Την ήττα (75-70) γνώρισε η Αναντολού Εφές από την Τουρκ Τέλεκομ στην Άγκυρα για την 13η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.

Στην Άγκυρα σταμάτησε η Αναντολού Εφές, που ηττήθηκε (75-70) από την Τουρκ Τέλεκομ στο Ankara Sports Hall, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του τουρκικού πρωταθλήματος. Ένα αποτέλεσμα που σόκαρε την ομάδα του Πάμπλο Λάσο, που μετράει πλέον 7 νίκες και 6 ήττες, ενώ οι νικητές έχουν ρεκόρ 9-4.

Στο πρώτο ημίχρονο οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια, αλλά η Αναντολού Εφές με τον Σεμούς Χαζέρ μπόρεσε να ξεφύγει (61-56 στο 33’). Ωστόσο, η αντεπίθεση της Τουρκ Τέλεκομ με τον Τζέιλεν Σμιθ που ήταν ασταμάτητος της επέτρεψε να φτάσει στη νίκη, καθώς στα τελευταία λεπτά η Αναντολού Εφές δεν είχε τις λύσεις για να μπορέσει να «κλέψει» τη νίκη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-18, 36-38, 54-59, 75-70.

ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ (Τσαν): Οζντεμίρογλου 10 (1/6 τριπ.), Ντουρμάζ 5 (1/2 τριπ.), Σιμόνοβιτς 6, Σμιθ 22 (2/8 τριπ.), Τριφούνοβιτς 4, Αλεξάντερ 7, Μπάνκστον 1, Άσερ 8, Ντεβό 12 (1/3 τριπ.).

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Λάσο): Μπομπουά 5 (1/1 τριπ.), Χαζέρ 21 (3/6 τριπ.), Κορντινιέ 12 (1/3 τριπ.), Σμιτς, Ντέσερτ 2, Ντοζίερ 6, Πουαριέ 4, Σουίντερ 3 (1/3 τριπ.), Μουτάφ 11 (3/4 τριπ.), Οσμάνι 4, Γιλμάζ 2.