Πλουσιοπάροχο συμβόλαιο για τον Λόνι Γουόκερ από τη Μακάμπι που φτάνει τα 10 εκατ. ευρώ μεικτά.

Ο Λόνι Γουόκερ θα βρίσκεται και φέτος στη Εuroleague, αλλάζοντας όμως... στέγη. Σύμφωνα με τον Μarc Stein, ο Γουόκερ υπογράφει συμβόλαιο με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο παίκτης που τελείωσε τη σεζόν στους Σίξερς, έχει NBA buyout μέχρι την 1η Αυγούστου και θα γίνει ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της διοργάνωσης για την επόμενη σεζόν. O δημοσιογράφος Nτονάτας Ουρμπόνας αποκάλυψε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

O παίκτης θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Ισραηλινούς το οποίο αποτιμάται σε περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια μεικτά. Επιπλέον η συμφωνία περιλαμβάνει NBA out για τις σεζόν 2025, 2026 και 2027.

Lonnie Walker IV's three-year deal with Maccabi Tel Aviv is valued at approximately $10 million gross, per sources. While the agreement is for multiple seasons, it includes NBA exit clauses for 2025, 2026, and 2027.



