Στη Μακάμπι θα συνεχίσει την καριέρα του όπως όλα δείχνουν ο Λόνι Γουόκερ.

Την σεζόν που πέρασε, ήρθε στην Euroleague για χάρη της Ζάλγκιρις. Ο Λόνι Γουόκερ θα βρίσκεται και φέτος στη διοργάνωση, αλλάζοντας όμως... γειτονιά. Σύμφωνα με τον Μαrc Stein, ο Γουόκερ υπογράφει συμβόλαιο με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο παίκτης που τελείωσε τη σεζόν στους Σίξερς, έχει NBA buyout μέχρι την 1η Αυγούστου και θα γίνει ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες.

Για τον Γουόκερ ενδιαφέρθηκε και η Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά οι Ισραηλινοί τον έκαναν δικό τους. Ο 26χρονος γκαρντ μέτρησε πέρυσι μέσο όρο από 13.6 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 22:17 λεπτά συμμετοχής σε 19 συνολικά παιχνίδια της Euroleague. Στους Σίξερς τελείωσε με 12.4 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ.

Lonnie Walker IV is signing with @EuroLeague power Maccabi Tel Aviv, his agent George S. Langberg of GSL Sports Group tells @TheSteinLine.



Walker, who finished last season with the Sixers, has an NBA buyout clause until Aug. 1 and will be one of Europe’s highest-paid players. pic.twitter.com/AAqb9eVuWL