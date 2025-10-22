Πρώτο τζάμπολ για την έκτη αγωνιστική της Euroleague απόψε (22/10), με το παιχνίδι της Μακάμπι κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η δράση στην έκτη αγωνιστική της Euroleague αρχίζει. Μπορεί να μην έχουμε «διαβολοβδομάδα», ωστόσο το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα παιχνίδι απόψε, Τετάρτη (22/10), στο Βελιγράδι.

Εκεί, η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τις δύο ομάδες να αναζητούν τη νίκη με την οποία θα επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα μετά τις πρόσφατες ήττες από Ολυμπιακό και Ερυθρό Αστέρα.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 21:05 ενώ ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας τηλεοπτικά από το NovaSports 4. Υπενθυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός AKTOR και ο Ολυμπιακός θα παίξουν το βράδυ της Παρασκευής (24/10).

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Τετάρτη 22/10

21:05 Μακάμπι-Ρεάλ Μαδρίτης

Πέμπτη 23/10

20:30 Βιλερμπάν-Dubai Basketball

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μονακό

21:30 Μπαρτσελόνα-Ζάλγκιρις

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βαλένθια

22:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπασκόνια

Παρασκευή 24/10

20:30 Αναντολού Εφές-Φενέρμπαχτσε

21:00 Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός

21:30 Παρτίζαν-Παρί

21:45 Μπάγερν Μονάχου-Ολυμπιακός

Κατάταξη