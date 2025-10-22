Euroleague: Αρχίζει η έκτη αγωνιστική στο Βελιγράδι
Η δράση στην έκτη αγωνιστική της Euroleague αρχίζει. Μπορεί να μην έχουμε «διαβολοβδομάδα», ωστόσο το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα παιχνίδι απόψε, Τετάρτη (22/10), στο Βελιγράδι.
Εκεί, η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τις δύο ομάδες να αναζητούν τη νίκη με την οποία θα επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα μετά τις πρόσφατες ήττες από Ολυμπιακό και Ερυθρό Αστέρα.
Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 21:05 ενώ ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας τηλεοπτικά από το NovaSports 4. Υπενθυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός AKTOR και ο Ολυμπιακός θα παίξουν το βράδυ της Παρασκευής (24/10).
Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής
Τετάρτη 22/10
- 21:05 Μακάμπι-Ρεάλ Μαδρίτης
Πέμπτη 23/10
- 20:30 Βιλερμπάν-Dubai Basketball
- 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μονακό
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Ζάλγκιρις
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βαλένθια
- 22:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπασκόνια
Παρασκευή 24/10
- 20:30 Αναντολού Εφές-Φενέρμπαχτσε
- 21:00 Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός
- 21:30 Παρτίζαν-Παρί
- 21:45 Μπάγερν Μονάχου-Ολυμπιακός
Κατάταξη
- Παναθηναϊκός 4-1
- Χάποελ Τελ Αβίβ 4-1
- Μονακό 3-2
- Παρί 3-2
- Ζάλγκιρις 3-2
- Μπαρτσελόνα 3-2
- Ρεάλ Μαδρίτης 3-2
- Ολυμπιακός 3-2
- Ερυθρός Αστέρας 3-2
- Dubai Basketball 3-2
- Παρτίζαν 3-2
- Βίρτους Μπολόνια 3-2
- Αρμάνι Μιλάνο 2-3
- Φενέρμπαχτσε 2-3
- Βαλένθια 2-3
- Αναντολού Εφές 2-3
- Μπάγερν Μονάχου 2-3
- Βιλερμπάν 1-4
- Μακάμπι 1-4
- Μπασκόνια 0-5
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.