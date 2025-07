Η Ζάλγκιρις Κάουνας επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Γερμανό γκαρντ, Μαόντο Λο, ο οποίος αγωνίστηκε φέτος στην Παρί.

Παίκτης της Ζάλγκιρις Κάουνας είναι με κάθε επισημότητα ο Μαόντο Λο καθώς οι Λιθουανοί ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γερμανού γκαρντ.

Συγκεκριμένα υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την Ζάλγκιρις και θα πάρει θέση στην περιφέρεια, δίπλα από τους Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος και Σιλβέιν Φρανσίσκο.

Ο 33χρονος Μαόντο Λο μετράει 249 ματς καριέρας στην Euroleague, έχοντας κατά μέσο όρο 9 πόντους, 2.5 ασίστ και 1.6 ριμπάουντ, σουτάροντας με 50% στα δίποντα, 39% στα τρίποντα και 81% στις βολές.

Αυτή θα είναι η 6η ομάδα του στην κορυφαίας ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση μετά τις Μπάμπεργκ, Μπάγερν, Άλμπα Βερολίνου, Αρμάνι και Παρί.

A World Champion is coming to Kaunas - Germany national team guard Maodo Lo has joined Zalgiris on a one-year deal. 🏆✍🏻 pic.twitter.com/OtxiAHDz28