Μήτογλου: «Πόνεσα και στεναχωρήθηκα για τη σεζόν που πέρασε, οι φίλαθλοι είναι δίπλα μας στα καλά και στα άσχημα»

Ο Ντίνος Μήτογλου μίλησε στο «Club 1908» για τη σεζόν που πέρασε, τους φίλους των «πρασίνων» αλλά και για τη νέα αγωνιστική χρονιά.

Ο διεθνής φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR έχει επιστρέψει ήδη στο παρκέ και προετοιμάζεται ατομικά για το Eurobasket και τη νέα αγωνιστική σεζόν με τους «πράσινους» και στο περιθώριο των προπονήσεών του μίλησε στο app της ομάδας «Club 19008» για όσα έζησε τη σεζόν που πέρασε και τα όσα περιμένει να δει από εδώ και στο εξής.

Για την επιστροφή του στις προπονήσεις: «Καλοκαίρι, πάλι εδώ. Σίγουρα ξεκουραστήκαμε, είχαμε τον χρόνο να ξεκουραστούμε, να αδειάσουμε λίγο τα μυαλά μας ψυχολογικά, πνευματικά και σωματικά να ξεκουραστούμε. Μετά από λίγο χρονικό διάστημα ξεκούρασης, είμαστε επαγγελματίες και πρέπει να επιστρέψουμε να δουλέψουμε το κορμί μας και σίγουρα να βελτιώσουμε κάποια στοιχεία στο παιχνίδι μας. Επέστρεψα να κάνω προπονήσεις ώστε να ενισχύσουμε την Εθνική το καλοκαίρι και μετά να συνεχίσουμε με τον Παναθηναϊκό».

Για τη γεύση που του άφησε η περσινή σεζόν: «Προφανώς δεν μου μου άφησε θετική γεύση γιατί χάσαμε. Αν έλεγε κάποιος κάτι θετικό σίγουρα δεν θα ήταν καλό. Πόνεσα πάρα πολύ και στεναχωρέθηκα. Πίστευα πάρα πολύ στην ομάδα. Μπορούσαμε να κερδίσουμε έναν από τους δύο τίτλους. Το γεγονός ότι έχουμε χάσει και την Euroleague και το πρωτάθλημα μας πεισμώνει πάρα πολύ. Και με αυτήν την νοοτροπία πρέπει να μπούμε και τη νέα σεζόν».

Για το τι πήγε λάθος: «Στους τελικούς δεν παίξαμε όσο σκληρά όσο έπρεπε. Και σίγουρα θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε καλύτερα καταστάσεις».

Για τους τραυματισμούς μέσα στη σεζόν: «Σίγουρα μας επηρέασε. Ειδικά για έναν, ενάμιση μήνα μετά τον τραυματισμό του Ματίας επηρεαστήκαμε πάρα πολύ. Κυρίως συναισθηματικά. Ήμασταν πολύ δεμένοι με τον Ματίας. Ηταν πολύ σημαντικό μέλος της ομάδας μας. Όμως καταφέραμε να αντεπεξέλθουμε στις καταστάσεις. Πήγαμε στο Final Four, όπου ο Ματίας γύρισε το παιδί ήταν υγιής και τον περιμένουμε με ανοικτές τις αγκαλιές και να είναι καλά πρώτα απ' όλα για τη καινούργια σεζόν».

Για τον ίδιο και το πως είναι σωματικά: «Νιώθω εξαιρετικά. Είχα τη δυνατότητα να ξεκουραστώ, να αδειάσει το μυαλό μου. Και ταυτόχρονα είχα την ευκαιρία να δουλέψω και το κορμί μου. Και στο μπάσκετ να βελτιώσω κάποια πραγματα και στο μπάσκετ. Κάθε χρόνο μαθαίνεις να ζυγίζεις καταστάσεις. Ωρίμασα, μεγάλωσα πάρα πολύ και παικτικά βελτίωσα κάποια πράγματα στο παιχνίδι μου».

Για την υποδοχή του κόσμου στο ΟΑΚΑ μετά από τον τέταρτο τελικό: «Πιστεύω είναι από τις πολύ λίγες φορές που σαν παίκτης είσαι τυχερός σε αυτό το επίπεδο να δεις την πραγματική ομορφιά του ωραίου αθλητισμού. Οι φίλαθλοί μας γνωρίζουν τις καταστάσεις. Είτε στα καλά είτε στα άσχημα είναι πάντα δίπλα μας. Όπως στον 4ο τελικό, όταν χάσαμε το πρωτάθλημα το καλοκαίρι. Τραγουδούσαν, βρίσκονταν πάνω από 1.000 - 2.000 άτομα εδώ πέρα. Κάτι που δεν το βλέπεις συχνά. Γενικά πέρσι βίωσα καταστάσεις με τον κόσμο, που δεθήκαμε. Όπως η ανοιχτή προπόνηση που ήρθε τόσος κόσμος. Στα δύσκολα! Δεν είναι μόνο τα εύκολα. Κάποιοι άνθρωποι κοιτάνε όλη την εικόνα. Έχω να τους πω μόνο ένα μεγάλο "ευχαριστώ". Το εκτιμάμε πάρα πολύ και θα κάνουμε τα πάντα να βάλουμε ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό τους, γι' ακόμη μία φορά».

Για το 7ο Τουρνουά "Παύλος Γιαννακόπουλος" στην Αυστραλία: «Αν με ρωτούσες πριν από χρόνια, θα σου έλεγα... στην Αυστραλία; Δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσα να κάνω ένα ταξίδι με τον Παναθηναϊκό στην Αυστραλία. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αυτές είναι εμπειρίες ζωής. Ταυτόχρονα όμως δείχνει πόσο μεγάλο μέγεθος είναι τόσο αυτό το Τουρνουά όσο κι ο Παναθηναϊκός».

Για τη μεγαλύτερη κληρονομιά του Παύλου Γιαννακόπουλου στον οργανισμό και τον σύλλογο: «Από αυτά που έχω ακούσει κι έχω διαβάσει, πέρα ότι μεγάλωσε μπασκετικά τον Παναθηναϊκό και τον έκανε ευρωπαϊκό τέρας σε όλες τις διοργανώσεις. Έκανε παιδιά, όχι φιλάθλους, να αγαπήσουν τον Παναθηναϊκό από άλλες ομάδες. Να αγαπήσεις τον Παναθηναϊκό, χωρίς να είσαι Παναθηναϊκός. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο και σίγουρα το χρειαζόμαστε».

