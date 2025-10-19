Ξεκάθαρος Καράσκο μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό: «Πρέπει να βελτιωθούμε, πρώτος εγώ»

Ο Χαβιέ Καράσκο, στις δηλώσεις του μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό με 90-67, μίλησε για την εικόνα του Κολοσσού Ρόδου.

Ο Κολοσσός Ρόδου υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό AKTOR στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL. Το «τριφύλλι» ήταν ανώτερο και πανηγύρισε τελικά τη νίκη με 90-67.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής της νησιωτικής ομάδας, Χαβιέ Καράσκο, μίλησε για την εικόνα που είχαν οι παίκτες του ενώ αναφέρθηκε και στις επόμενες υποχρεώσεις.

«Δεν ήμασταν αρκετά καλοί. Δεν μπορείς να παίζεις με τον Παναθηναϊκό και να του δίνεις 12 επιθετικά ριμπάουντ. Και τόσο μεγάλο ποσοστό στα δίποντα. Πρέπει να βελτιωθούμε, αρχίζοντας πρώτα εγώ».

Για τα επόμενα ματς και τις επιστροφές των τραυματιών: «Θα δούμε. Μέρα με τη μέρα με την προπόνηση, καμία δικαιολογία».