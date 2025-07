Παναθηναϊκός για Αμπρίνες: «Απέδειξες στην καριέρα σου ότι είσαι πραγματικός πολεμιστής»

Ο Παναθηναϊκός είπε το δικό του «αντίο» στον Άλεξ Αμπρίνες, ο οποίος αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του.

Ο Ισπανός γκαρντ έριξε τους τίτλους τέλους στην καριέρα του σε ηλικία μόλις 31 ετών επιβεβαιώνοντας τις φήμες που είχαν εξαπλωθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Έπαιξε επαγγελματικό μπάσκετ 14 χρόνια έχοντας περάσει από την Μάλαγα, τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στο NBA ενώ έκανε δύο «θητείες» στην Μπαρτσελόνα.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR «απάντησε» στην ανάρτηση του Αμπρίνες για το «αντίο» από την ενεργό δράση, γράφοντας χαρακτηριστικά.

«Συγχαρητήρια για μια εξαιρετική καριέρα Άλεξ Αμπρίνες. Κατά τη διάρκεια της καριέρας σου, απέδειξες ότι είσαι ένας πραγματικός πολεμιστής. Εντός και εκτός παρκέ. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο επόμενο κεφάλαιο του ταξιδιού σου».

Congratulations on a great career, @alexabrines. Throughout your career, you’ve proven to be a true warrior — both on and off the court. Wishing you all the best in the next chapter of your journey!