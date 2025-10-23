Η Λένα Ζευγαρά παραχώρησε συνέντευξη όπου μεταξύ άλλων απάντησε για τον Κέντρικ Ναν.

Πριν από μερικούς μήνες είχε απασχολήσει τα media φημολογούμενο φλερτ της διάσημης τραγουδίστριας με τον μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού.

Η ίδια μιλώντας στο Unblock με την Ελίνα Παπίλα στο Youtube ξεκαθάρισε ότι όλα αυτά δεν είχαν καμία βάση και καμία ισχύ.

Κατά τη διάρκεια των περσινών τελικών είχε αναρτηθεί πανό στο ΣΕΦ με φωτογραφία της Λένας Ζευγαρά ως φημολογούμενο ειδύλλιο με τον Κέντρικ Ναν.

Η ίδια με ανάρτησή της είχε πει ότι θα προσφύγει στην δικαιοσύνη ενώ αργότερα ξεκαθάρισε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Εδώ εξεπλάγην εγώ. Το αστείο ξέρεις ποιο είναι; Δεν τον ξέρω. Δεν γνωρίζω τον άνθρωπο προσωπικά. Δηλαδή να καθίσουμε σε έναν χώρο κοινό. Δεν τον γνωρίζω. Όταν το άκουσα είπα παιδιά δεν τον έχω δει ποτέ τον άνθρωπο. Δεν μπορώ να μιλήσω και να δώσω βάση σε φήμες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και δημιουργούν προβλήματα” απάντησε η Λένα Ζευγαρά.

“Ο άνθρωπος έχει γυναίκα, έχει παιδί. Εγώ έχω τους γονείς μου, έχω μια οικογένεια. Δεν μπορείς να βγαίνει ο καθένας και να λέει κάτι. Δεν ξέρω πώς έχει ξεκινήσει και δεν με ενδιέφερε να ασχοληθώ γιατί όλο αυτό είναι λάθος. Δεν μπορείς να μιλάς για ονόματα και να είσαι πίσω από ένα ανώνυμο προφίλ. Είναι τραγικό, είναι έγκλημα.

Αυτό που με βγάζει εκτός ορίων είναι ότι θέλεις να πεις κάτι; Πες το επώνυμα. Γιατί ασχολείσαι με ζωές και πράγματα που δεν υφίστανται; Σαν να είναι σε άλλο πλανήτη και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μη λέτε για να πείτε. Δεν μου δημιούργησε εμένα θέμα, αλλά τα θεωρώ περιττά. Εγώ είμαι εδώ για να τραγουδάω και τη μουσική μου, όχι για τα σχόλια»