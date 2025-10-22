Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη της Μακάμπι επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο εναρκτήριο παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής της regular season.

O Ταμίρ Μπλατ είχε τον τελευταίο λόγο στην αναμέτρηση της Μακάμπι απέναντι στη Ρεάλ, σκοράροντας το νικητήριο τρίποντο στα 4.3" για το φινάλε του αγώνα με τους Μαδριλένους. Έτσι, η «ομάδα του λαού» επικράτησε με 92-91 και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 2-3.

Αποτελέσματα - 6η αγωνιστική

Τετάρτη 22/10

Πέμπτη 23/10

20:30 Βιλερμπάν-Dubai Basketball

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μονακό

21:30 Μπαρτσελόνα-Ζάλγκιρις

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βαλένθια

22:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπασκόνια

Παρασκευή 24/10

20:30 Αναντολού Εφές-Φενέρμπαχτσε

21:00 Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός

21:30 Παρτίζαν-Παρί

21:45 Μπάγερν Μονάχου-Ολυμπιακός

Κατάταξη

Παναθηναϊκός 4-1 Χάποελ Τελ Αβίβ 4-1 Μονακό 3-2 Παρί 3-2 Ζάλγκιρις 3-2 Μπαρτσελόνα 3-2 Ολυμπιακός 3-2 Ερυθρός Αστέρας 3-2 Dubai Basketball 3-2 Παρτίζαν 3-2 Βίρτους Μπολόνια 3-2 Ρεάλ Μαδρίτης 3-3 Αρμάνι Μιλάνο 2-3 Φενέρμπαχτσε 2-3 Βαλένθια 2-3 Αναντολού Εφές 2-3 Μπάγερν Μονάχου 2-3 Μακάμπι 2-4 Βιλερμπάν 1-4 Μπασκόνια 0-5

Επόμενη αγωνιστική (7η, 28-29/10)

Τρίτη 28/10

20:00 Ζάλκγιρις-Βίρτους Μπολόνια

20:00 Ερυθρός Αστέρας-Βιλερμπάν

21:00 Μπάγερν Μονάχου-Ρεάλ Μαδρίτης

21:15 Παναθηναϊκός-Μακάμπι

21:30 Μπαρτσελόνα-Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Μπασκόνια-Dubai Basketball

21:45 Παρί-Αναντολού Εφές

22:00 Βαλένθια-Φενέρμπαχτσε

Τετάρτη 29/10