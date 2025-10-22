Βαθμολογία, EuroLeague: Η κατάταξη μετά τη νίκη της Μακάμπι επί της Ρεάλ Μαδρίτης
Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη της Μακάμπι επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο εναρκτήριο παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής της regular season.
O Ταμίρ Μπλατ είχε τον τελευταίο λόγο στην αναμέτρηση της Μακάμπι απέναντι στη Ρεάλ, σκοράροντας το νικητήριο τρίποντο στα 4.3" για το φινάλε του αγώνα με τους Μαδριλένους. Έτσι, η «ομάδα του λαού» επικράτησε με 92-91 και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 2-3.
Αποτελέσματα - 6η αγωνιστική
Τετάρτη 22/10
Πέμπτη 23/10
- 20:30 Βιλερμπάν-Dubai Basketball
- 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μονακό
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Ζάλγκιρις
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βαλένθια
- 22:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπασκόνια
Παρασκευή 24/10
- 20:30 Αναντολού Εφές-Φενέρμπαχτσε
- 21:00 Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός
- 21:30 Παρτίζαν-Παρί
- 21:45 Μπάγερν Μονάχου-Ολυμπιακός
Κατάταξη
- Παναθηναϊκός 4-1
- Χάποελ Τελ Αβίβ 4-1
- Μονακό 3-2
- Παρί 3-2
- Ζάλγκιρις 3-2
- Μπαρτσελόνα 3-2
- Ολυμπιακός 3-2
- Ερυθρός Αστέρας 3-2
- Dubai Basketball 3-2
- Παρτίζαν 3-2
- Βίρτους Μπολόνια 3-2
- Ρεάλ Μαδρίτης 3-3
- Αρμάνι Μιλάνο 2-3
- Φενέρμπαχτσε 2-3
- Βαλένθια 2-3
- Αναντολού Εφές 2-3
- Μπάγερν Μονάχου 2-3
- Μακάμπι 2-4
- Βιλερμπάν 1-4
- Μπασκόνια 0-5
Επόμενη αγωνιστική (7η, 28-29/10)
Τρίτη 28/10
- 20:00 Ζάλκγιρις-Βίρτους Μπολόνια
- 20:00 Ερυθρός Αστέρας-Βιλερμπάν
- 21:00 Μπάγερν Μονάχου-Ρεάλ Μαδρίτης
- 21:15 Παναθηναϊκός-Μακάμπι
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Αρμάνι Μιλάνο
- 21:30 Μπασκόνια-Dubai Basketball
- 21:45 Παρί-Αναντολού Εφές
- 22:00 Βαλένθια-Φενέρμπαχτσε
Τετάρτη 29/10
- 20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρτίζαν
- 21:15 Ολυμπιακός-Μονακό
