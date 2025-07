Ιδιοκτήτης Χάποελ σε Euroleague: «Ώρα να φέρετε πίσω στο Ισραήλ τα ματς»

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι τόνισε πως είναι ώρα να φέρει η Euroleague τα ματς πίσω στο Ισραήλ.

Ο Βάσα Μίτσιτς έφτασε στο Ισραήλ τα ξημερώματα της Δευτέρας για λογαριασμό της ομάδας του Ιτούδη, της Χάποελ Τελ Αβίβ και εκεί τον υποδέχθηκαν φίλαθλοι της ομάδας, με τον πρωταθλητή Ευρώπης στο παρελθόν με την Εφές να κάνει δηλώσεις και να στέκεται στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Οφέρ Γιανάι με ανάρτηση του αποθέωσε τον Σέρβο και στη συνέχεια έβαλε στο παιχνίδι τη Euroleague για τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας: «Σπουδαίος παίκτης, σπουδαία προσωπικότητα. EuroLeague, ώρα να φέρετε πίσω τα παιχνίδια και να αφήσετε τους φιλάθλους να απολαύσουν αυτή την ξεχωριστή ομάδα».

Great player great personality@EuroLeague it’s time to bring back the games and let the fans enjoy this special team https://t.co/zmx2mJeqO8