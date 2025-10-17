Δείτε το πρόγραμμα των σημερινών (17/10) αναμετρήσεων της Euroleague και το κανάλι μετάδοσης του ματς ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Αναντολού Εφές.

Σήμερα Παρασκευή (17/10) συνεχίζεται η δράση στην 5η αγωνιστική της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει την Αναντολού Εφές εκτός έδρας. Τζάμπολ στις 20:30, με απευθείας μετάδοση από το Nova Sports prime. Την ίδια ώρα η Μονακό φιλοξενεί την Μπασκόνια (Νοva Sports start) και στις 21:00 ακολουθεί το Βιλερμπάν-Βίρτους Μπολόνια (Nova Sports 6).

Στις 21:45, η Παρί υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ (Νova Sports 4) και η Μπασκόνια την Παρτίζαν (Nova Sports 2).

Μετά τη δράση στην Ευρωλίγκα, δείτε το πλούσιο ρεπορτάζ και τον σχολιασμό των κορυφαίων ρεπόρτερ του Gazzetta στο Gazz Floor powered by Novibet στις 22:30. Οι Ιωάννης Παπαπέτρου, Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Αντώνης Καλκαβούρας, Νίκος Παπαδογιάννης και Ευτυχία Οικονομίδου μεταφέρουν όλα τα νέα μετά την αναμέτρηση των Πρασίνων.

Οι μεταδόσεις της Euroleague