Με αφορμή το «σκάνδαλο» που ξέσπασε με τον CEO της Astronomer όταν και τον «έπιασε» η κάμερα να είναι με άλλη γυναίκα στη συναυλία των Coldplay, η Μονακό θέλησε να... δικαιολογηθεί στον Παναθηναϊκό με αφορμή μια ανάρτηση της Ζάλγκιρις.

Μετά την ανακοίνωση του προγράμματος για την Euroleague της σεζόν 2025-26, η Ζάλγκρις Κάουνας «δανείστηκε» το... σκάνδαλο που ξέσπασε τις τελευταίες ημέρες για να προαναγγείλει την πρεμιέρα και το πρώτο της παιχνίδι στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση κόντρα στην Μονακό την 1η Οκτωβρίου στο «Gaston Medecin» .

Συγκεκριμένα έβαλε το σήμα στο πρόσωπο του CEO της Astronomer, Άντι Μπάιρον και αντίστοιχα το logo των Μονεγάσκων στο πρόσωπο της Κρίστιν Κάμποτ η οποία είναι αντίστοιχα η υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας. Όπως είναι γνωστό η κάμερα τους «συνέλαβε» σε τρυφερό «ενσταντανέ» στην συναυλία των Coldplay και έκτοτε δημιουργήθηκε σκάνδαλο καθώς αποκαλύφθηκε ότι ήταν παράνομος δεσμός.

Με αφορμή το εν λόγω περιστατικό η Μονακό θέλησε να... απολογηθεί στον Παναθηναϊκό με τον οποίο διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις μέσω των social media, γράφοντας χαρακτηριστικά στην αγγλική έκδοση: «Δεν θα απατούσαμε ποτέ τον Παναθηναϊκό μας. Μόνο μια σύντομη συνάντηση με τους άλλους πράσινους φίλους μας» ανέφεραν χαρακτηριστικά οι Μονεγάσκοι.

We would never cheat on our Panathinaikos 💚✋ @Paobcgr



Just a short term meetup with other Green friends 😜 https://t.co/bKg8WOy3uj