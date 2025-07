Ο Ολυμπιακός θέλει να κρατήσει τον Κώστα Παπανικολάου μέχρι το 2027 στον Πειραιά, προτείνοντάς του πρόωρη ανανέωση συμβολαίου.

Ο Ολυμπιακός δεν μοιάζει διατεθημένος να αποχωρηστεί την σημαία του, προτείνοντας νέο συμβόλαιο στον Κώστα Παπανικολάου με πρόωρη επέκταση για άλλον έναν χρόνο.

Το συμβόλαιο που είναι σε ισχύ έληγε το 2026, όμως στον Ολυμπιακό θέλουν να κρατήσουν ακόμη έναν χρόνο τον αρχηγό της ομάδας, προσφέροντάς του νέο συμβόλαιο με αναπροσαρμογή στις αποδοχές και διάρκεια μέχρι το 2027.

Στην παρούσα φάση η ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας μοιάζει το πιθανότερο σενάριο. Έτσι, ο Κώστας Παπανικολάου φαίνεται πως θα αποσυρθεί από τα παρκέ το 2027, μετά από μια επαγγελματική καριέρα 18 ετών στην οποία κατέκτησε τα πάντα σε συλλογικό επίπεδο.

Ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος πλέον είναι στα 35 του, στην περσινή Euroleague σκόραρε κατά μέσο όρο 4.8 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ σε 38 παιχνίδια.

🟥⬜ Από rookie το 2009...

🏆 Σε πρωταθλητή Ευρώπης το 2012...

🛡️ Στην καρδιά και την ψυχή του Ολυμπιακού το 2025.



~~~~~



🟥⬜ From a rookie in 2009…

🏆 To a EuroLeague champion in 2012…

🛡️ To the heart and soul of Olympiacos in 2025.@K_pap16 pic.twitter.com/1uYJHUJgmU