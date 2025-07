Μπάγερν Μονάχου: Ενισχύει την γραμμή των ψηλών της με τον Λεόν Κράτσερ

Στη Μπάγερν Μονάχου ανακοινώθηκε ο πρώην σέντερ της Παρί Λεόν Κράτσερ. Ο Γερμανός διεθνής θα ενιθσχύσει τη γραμμή ψηλών των «Βαυαρών» την ερχόμενη σεζόν.

Μετά από δύο χρόνια στη Γαλλία για λογαριασμό της Πάρι, ο Λεόν Κράτσερ (2,12.μ) επέστρεψε στην γενέτηρα του για να ντυθεί με τα χρώματα της Μπάγερν Μονάχου. Ο Γερμανός σέντερ επιστρέφει σε ένα οικείο περιβάλλον, αφού έχει συνεργαστεί ξανά με τον κόουτς Γκόρντον Χέρμπερτ και στο Μόναχο θα βρει πολλούς συμπαίχτες του από την Εθνική.

Η προηγούμενη σεζόν για την Παρί ήταν άκρως επιτυχημένη και ο 28χρονος κατέκτησε το πρωτάθλημα και το κύπελλο Γαλλίας, ενώ στην Euroleague η ομάδα του έφτασε μέχρι τα play-off όπου και αποκλείστηκε από την μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενερμπαχτσε.

Ο ίδιος δήλωσε πολύ χαρούμενος που θα επιστρέψει στην Γερμανία παρά τις όμορφες αναμνήσεις που δημιούργησε στο Παρίσι, αφού ήταν ένα όνειρο του να αγωνιστεί με τα χρώματα της ομάδας του Μονάχου,

«Θα έλεγα ψέματα ότι αυτό το βήμα δεν σημαίνει κάτι το ιδιαίτερο για μένα. Γιατί είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα για μένα να παίξω για την Μπάγερν.Πέρασα δύο υπέροχα χρόνια στο Παρίσι, αλλά τώρα κάνω την κίνηση που θέλουν πολλοί Γερμανοί παίχτες σε έναν σύλλογο του οποίου το όνομα μιλάει από μόνο του», τόνισε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, είπε ότι είναι έτοιμος να αναλάβει τα αγωνιστικά του καθήκοντα και να αποδείξει ότι παραμένει ένας από τους καλύτερους σέντερ στο πρωτάθλημα.

