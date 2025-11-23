Ο Σπένσερ Ντινγουίντι ήταν πρώτος σκόρερ της Μπάγερν Μονάχου με 22 πόντους, στο πέρασμα από την έδρα της Ουλμ με 77-81 στην παράταση.

Με τον Σπένσερ Ντινγουίντι να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση, η Μπάγερν Μονάχου (6-1) πέρασε από την έδρα της Ουλμ (3-5) με 81-77 στην παράταση.

Ο σταρ της σκόραρε 22 πόντους, μεταξύ αυτών και πολύ κρίσιμα σουτ στην παράταση. Αυτός διαμόρφωσε το 72-74 (42'), ενώ λίγο αργότερα σκόραρε για το 74-77 και έκλεισε το ματς με τις βολές του για το τελικό 77-81.

Οι 22 του πόντοι στα 35'27'' που πάτησε παρκέ, ήρθαν με 4/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα, μαζί με 2 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ. Ενώ διψήφιοι με 15 πόντους ήταν και οι Στέφαν Γιόβιτς, Όσκαρ Ντα Σίλβα, με τον πρώτο να έχει 6 ασίστ και τον δεύτερο 8 ριμπάουντ.

Από πλευράς γηπεδούχων, πρώτος σκόρερ ήταν ο Τομπάιας Γιένσεν με 19.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 36-38, 51-52, 68-68 κ.δ., 77-81