Ο Ερνανγκόμεθ έστειλε το δικό του μήνυμα για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» το οποίο θα διεξαχθεί σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ.

Ο Ισπανός φόργουορντ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το ταξίδι στην Αυστραλία, την οποία και θα επισκεφθεί για πρώτη φορά στην ζωή του. Και μάλιστα για το τουρνουά στη μνήμη του εμβληματικού προέδρου του Παναθηναϊκού.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που πάμε στην Αυστραλία για το τουρνουά "Παύλος Γιαννακόπουλος". Θα σας δω όλους εκεί. Πρώτη φορά πάω εκεί. Ελάτε να περάσουμε καλά και να διασκεδάσουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός και η Παρτίζαν θα αναμετρηθούν για πρώτη φορά την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου στην «John Cain Arena» της Μελβούρνης και στη συνέχεια θα αγωνιστούν σε τουρνουά τεσσάρων ομάδων με τους Sydney Kings και Adelaide 36ers την Κυριακή 21 και τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στην «Qudos Bank Arena» του Σίδνεϊ.

