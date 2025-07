Ο έγκριτος Ισπανός δημοσιογράφος Τσέμα ντε Λούκας επισήμανε πως η Φενέρμπαχτσε αποσύρεται από τη διεκδίκηση του Βασίλιε Μίτσιτς, έπειτα από αναμονή που ξεπέρασε τον μήνα.

O Βασίλιε Μίτσιτς αποδεσμεύτηκε πρόσφατα από τους Μπακς, έχοντας ολοκληρώσει τη διαδικασία με το buy-out και αφήνοντας στο τραπέζι 6.1 εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να βγει στη free agency.

Ο Σέρβος γκαρντ αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, προκαλώντας… συναγερμό στις ομάδες της EuroLeague. Η πιο πρόσφατη εξέλιξη σχετικά με το μέλλον του Βασίλιε Μίτσιτς έρχεται από τον έγκριτο Ισπανό δημοσιογράφο Τσέμα ντε Λούκας, ο οποίος αποκάλυψε πως η Φενέρμπαχτσε αποσύρεται από τη διεκδίκησή του, έπειτα από αναμονή που ξεπέρασε τον μήνα!

Ο Μίτσιτς αγωνίστηκε συνολικά σε 101 ματς του NBA με τις φανέλες των Θάντερ, των Χόρνετς και των Σανς, έχοντας κατά μέσο όρο 6.8 πόντους. 3.9 ασίστ και 1.8 ριμπάουντ με 39% στα σουτ εντός πεδιάς.

