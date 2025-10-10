Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων της ημέρας στη Euroleague, με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ντουμπάι BC.

Στο σημερινό (10/10) πρόγραμμα της Euroleague, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ντουμπάι BC στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Τζάμπολ στο ΣΕΦ στις 21:15, με τον αγώνα να μεταδίδεται ζωντανά από το Nova Sports 4.

Νωρίτερα (20:45), Φενέρμπαχτσε και Ερυθρός Αστέρας διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην Κωνσταντινούπολη με το παιχνίδι να μεταδίδεται από το Nova Sports 5. Αργότερα (21:30) ακολουθεί το Μπάγερν-Ζάλγκιρις (Nova Sports 5) και το Μπαρτσελόνα-Βαλένθια (Nova Sports 3).

Οι μεταδόσεις της ημέρας