Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC: Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις της ημέρας στη Euroleague
Στο σημερινό (10/10) πρόγραμμα της Euroleague, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ντουμπάι BC στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Τζάμπολ στο ΣΕΦ στις 21:15, με τον αγώνα να μεταδίδεται ζωντανά από το Nova Sports 4.
Νωρίτερα (20:45), Φενέρμπαχτσε και Ερυθρός Αστέρας διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην Κωνσταντινούπολη με το παιχνίδι να μεταδίδεται από το Nova Sports 5. Αργότερα (21:30) ακολουθεί το Μπάγερν-Ζάλγκιρις (Nova Sports 5) και το Μπαρτσελόνα-Βαλένθια (Nova Sports 3).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Φενέρπαχτσε - Ερυθρός Αστέρας (20:45, Nova Sports 5)
- Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC (21:45, Nova Sports 4)
- Μπάγερν Μονάχου - Ζάλγκιρις Κάουνας (21:30, Nova Sports 5)
- Μπαρτσελόνα - Βαλένθια (21:30, Nova Sports 3)
