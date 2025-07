Ο Παναθηναϊκός AKTOR επισημοποίησε τη λύση της συνεργασίας του με τον Λορέντζο Μπράουν, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Λορέντζο Μπράουν ολοκλήρωσε πρόωρα την παρουσία του στον Παναθηναϊκό που ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον Αμερικανό γκαρντ.

Μετά και την απόκτηση του Τι Τζέι Σορτς ήταν δεδομένο ότι είχε ανοίξει διάπλατα η πόρτα της εξόδου για τον Μπράουν, o οποίος αποκτήθηκε πέρσι από τους «πράσινους» ωστόσο δεν ανταποκρίθηκε ποτέ στον ρόλο που κλήθηκε να πάρει στον Παναθηναϊκό.

Μεγάλος «βραχνάς» ήταν το συμβόλαιο που είχε υπογράψει το καλοκαίρι του 2024, το οποίο είχε διάρκεια τριών ετών με απολαβές στα 1.7 εκατομμύρια ευρώ περίπου τον χρόνο.

Αν και πολλές ομάδες έδειξαν ενδιαφέρον για τον έμπειρο παίκτη, η Αρμάνι ήταν εκείνη που μπήκε πιο δυναμικά από οποιαδήποτε άλλη στο παιχνίδι για την απόκτησή του. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ο Λορέντζο Μπράουν θα συνεχίσει την καριέρα του στο Μιλάνο υπό τις οδηγίες του Έτορε Μεσίνα.

O 35γκαρντ έχει 11.7 πόντους, 2.7 ριμπάουντ, 4.6 ασίστ και 1.1 κλεψίματα σε 199 συμμετοχές στη EuroLeague με τον Ερυθρό Αστέρα, τη Φενέρμπαχτσε, την Ούνικς Καζάν, τη Μακάμπι και τον Παναθηναϊκό.

Thank you Lorenzo Brown!



Wishing you all the best on your next chapter! 🙏💚#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/fJ0tlUk8JY