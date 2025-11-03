Η Ντουμπάι BC έκανε το... 2/2 απέναντι στην Παρτίζαν όσον αφορά τα φετινά παιχνίδια των δύο ομάδων, καθώς μετά τη νίκη στο ματς της Euroleague ήρθε και η επικράτηση με 82-70 για την Αδριατική Λίγκα.

Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων η νίκη της Ντουμπάι BC επί της Παρτίζαν στην πρεμιέρα της Euroleague με 89-76 μόνο... τυχαία δεν ήταν.

Στην αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική της Αδριατικής Λίγκας η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έκανε το 2/2 απέναντι στους Σέρβους κερδίζοντας εντός έδρας με 82-70.

Ο Φιλίπ Πετρούσεφ με 18 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών, έχοντας 6/7 δίποντα, 6/7 βολές και 6 ριμπάουντ, ενώ τον ακολούθησαν οι Ντουέιν Μπέικον (16π.,4ριμπ., 3ασ.) και Κόστα Κόντιτς (14π., 3ριμπ., 3ασ.)

Για την Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς που έπαιξε (εκτος φυσικά του Κάρλικ Τζόουνς) χωρίς τον Ντουέιν Γουάσινγκτον, μοναδικός «διψήφιος» ήταν ο Τζαμπάρι Πάρκερ με 10 πόντους, ενώ ο Νικ Καλάθης αγωνίστηκε 29:31 και είχε 8 πόντους, 8 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 41-43, 66-55, 82-70.