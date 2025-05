Ο Τάισον Κάρτερ βραβεύτηκε ως ο MVP του Final Four του Basketball Champions League.

Η Μάλαγα κατάφερε να επικρατήσει της Γαλατάσαραϊ με 83-67 και έφτασε με αυτόν τον τρόπο στη back to back κατάκτηση του BCL.

Ο Τάισον Κάρτερ ήταν ο παίκτης που αναδέιχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης του Final Four παραλαμβάνοντας το βραβείο από τον Ευθυμη Ρεντζιά.

Ο πρώην παίκτης του Λαυρίο ήταν ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο στη νίκη στον τελιό, μετρώντας 14 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

