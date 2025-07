Τιμητική διάκριση έλαβε ο Παναθηναϊκός από την EuroLeague, κατακτώντας το χρυσό στα βραβεία του Digital Marketing.

Η EuroLeague ανακοίνωσε τον... πρωταθλητή των Devotion Marketing Awards του 2025, με τον Παναθηναϊκό να κατακτά την κορυφή.

Οι «πράσινοι» πήραν το χρυσό, για το Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», που έλαβε χώρα τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Καλλιμάρμαρο. Με τις εικόνες από το παιχνίδι απέναντι στην Παρτίζαν να κάνουν φυσικά τον γύρο του κόσμου.

Πίσω από τον Παναθηναϊκό, ακολούθησε η Φενέρμπαχτσε και η Ζάλγκιρις.

Gold Marketing Award | EuroLeague Devotion Awards 2025 🏆



Grateful to receive this year’s Gold Marketing Award - a recognition of the passion, creativity, teamwork, and dedication that drive everything we do.



Proud to see projects like the Pavlos Giannakopoulos Tournament -… pic.twitter.com/zFygKuxtuY