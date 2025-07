Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε με ποστ τον Τίμπορ Πλάις, ευχόμενος καλή συνέχεια στην καριέρα του Γερμανού σέντερ.

Ο Τίμπορ Πλάις ήρθε μεσούσης της σεζόν στον Παναθηναϊκό, για να ενισχύσει τη frontline των «πρασίνων», που δέχτηκε ισχυρό πλήγμα με τον τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ. Με τον Γερμανό να αποτελεί πλέον παρελθόν, όπως αναμενόταν και τους «πράσινους» να τον αποχαιρετούν.

«Ευχαριστούμε. Καλή τύχη στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας σου» έγραψε ο Παναθηναϊκός σε ποστάρισμα στα social media, για να ανακοινώσει και επίσημα πως ο Πλάις αποτελεί παρελθόν.

Στη φετινή EuroLeague αγωνίστηκε 9 παιχνίδια με τη φανέλα των «πρασίνων, μετρώντας 1.0 πόντου σε 4'45'' μέσο όρο, παράλληλα με 0.6 ριμπάουντ και 0.2 ασίστ.

Thank you @tibor_pleiss!



Best of luck in the next chapter of your career! 💚#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/vZDRgKCOGI