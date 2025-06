Η Παρί ανακοίνωσε πως ο Φρανσέσκο Ταμπελίνι θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας στη θέση του Σπλίτερ.

Σύμφωνα με τα όσα είχε αναφέρει στις αρχές Ιούνη ο έγκριτος Ισπανός δημοσιογράφος Τσέμα ντε Λούκας, ο Σπλίτερ θα ενταχθεί στο staff των Μπλέιζερς ως άμεσος συνεργάτης του Τσόνσι Μπίλαπς, ολοκληρώνοντας την παρουσία του στην άκρη του πάγκου της Παρί.

Oι Παριζιάνοι βρήκαν ήδη τον άνθρωπο που θα αντικαστήσει τον Βραζιλιάνο και θα τους οδηγήσει στην επόμενη μέρα. Ο λόγος για τον Φρανσέσκο Ταμπελίνι που ανακοινώθηκε από τους πρωτευουσιάνους.

Από το 2023 μέχρι το 2025 ο Ταμπελίνι ήταν head coach της τσέχικης Νίμπουγκ, ενώ στο παρελθόν έκατσε στον πάγκο της USK Prag. Τέλος ήταν ασίσταντ στην Τρεβίζο από το 2014 μέχρι και το 2022.

Η Παρί με τον Σπλίτερ στον πάγκο αποτέλεσε μια από τις πιο fun to watch ομάδες της Euroleague και έφτασε μέχρι τα playoffs, εκεί που αποκλείστηκε από την μετέπειτα πρωταθλήτρια Φενέρ.

WELCOME TO THE NEW HEAD COACH OF PARIS BASKETBALL : FRANCESCO TABELLINI ! 🖤❤️💙 pic.twitter.com/NvbQ3KIX55