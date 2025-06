Μετά την απόκτηση του Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος από τον Ολυμπιακό, η Ζάλγκιρις ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της και με τον Μόουζες Ράιτ.

Ο Ράιτ αγωνίστηκε σε 18 ματς της EuroLeague την περασμένη χρονιά χάνοντας μεγάλο μέρος της σεζόν λόγω προβλήματος υγείας, με απολογισμό 5.8 πόντους, 2.6 ριμπάουντ. Ο 26χρονος σέντερ συμφώνησε για έναν χρόνο με τη λιθουανική ομάδα.

Οι πρώτες δηλώσεις του Ράιτ: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για την ευκαιρία να αγωνιστώ στη Ζαλγκίρις. Έχω ακούσει πολλά θετικά για τους φιλάθλους, τον οργανισμό και την πόλη του Κάουνας. Όλοι όσοι μίλησα μου είπαν ότι είναι το καλύτερο μέρος για να εξελιχθείς στην Ευρώπη. Εκεί θα μπορέσω πραγματικά να δείξω σε όλους ποιος είναι ο Μόουζες Ράιτ. Ανυπομονώ να πατήσω παρκέ στο Κάουνας».

Please welcome, Moses Wright! ✍🏼



Zalgiris has signed a 1-year contract with a 26-year-old American center Moses Wright. 🔥 pic.twitter.com/73lukEccMi