Ο Τόμας Μασιούλις επέστρεψε στη Ζάλγκιρις, αυτή τη φορά στη θέση του πρώτου προπονητή για πρώτη φορά σε αυτό το επίπεδο.

Η Ζάλγκιρις έχοντας ανακοινώσει το τέλος της συνεργασίας της με τον Αντρέα Τρινκιέρι, έψαχνε τον αντικαταστάτη του.

Οι πρωταθλητές Λιθουανίας επέλεξαν να προσφέρουν τη θέση του νέου προπονητή της ομάδας στον Τόμας Μασιούλις, που φόρεσε τη φανέλα της ομάδας από το 1995 μέχρι το 2002 με συμβόλαιο για δύο χρόνια και option ανανέωσης για ακόμα έναν.

