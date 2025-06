Με την παρουσία -μεταξύ άλλων- του Τσάβι Πασκουάλ, του Πάμπλο Λάσο, του Σάρας Γιασικεβίτσιους αλλά και του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της EHCB στο ΟΑΚΑ.

Γνωστοί με κάθε επισημότητα έγιναν οι προπονητές που θα βρεθούν στην Αθήνα για το συνέδριο της EHCB, το οποίο θα πραγματοποιηθεί φέτος στην έδρα του Παναθηναϊκού, στο ΟΑΚΑ.

Ο Τσάβι Πασκουάλ, ο Πάμπλο Λάσο, ο Δημήτρης Ιτούδης, ο Γιάννης Σφαιρόπουλος αλλά και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα βρίσκονται εκεί σε ένα τετραήμερο στο οποίο θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων θρύλοι της Euroleague όπως ο Θοδωρής Παπαλουκάς ενώ το «παρών» θα δώσουν επίσης οι Σάρας Γιασικεβίτσιους, Τσους Ματέο, Ανδρέας Πιστιόλης, Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, Σάσα Ομπράντοβιτς αλλά και ο Ντάρκο Ραγιάκοβιτς των Τορόντο Ράπτορς.

Το πρόγραμμα έγινε πλέον γνωστό με τέσσερις μέρες γεμάτες προπονητική συζήτηση και ανταλλαγή γνώσεων από τους κορυφαίους του είδους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

DAY 1

12:00 - 13:30 | Xavi Pascual vs Pablo Laso Masterclass – "FC Barcelona vs Real Madrid"

14:00 - 15:30 | Chus Mateo & Guillermo Frutos Masterclass – "Offensive variables triggering defensive counters"

16:30 - 18:00 | EHCB Panel Discussion – "Nothing fails like success"

(Apostolos Koumarinos, Dimitris Itoudis, Pablo Laso, Xavi Pascual)

18:00 - 19:30 | EHCB Workshop #1 – Q&A with Chus Mateo and Guillermo Frutos

DAY 2

10:00 - 11:30 | Darko Rajakovic & Jama Mahlalela Masterclass – "Top Lock Defense vs Off-Ball Screens and DHOs"

12:00 - 13:30 | Giannis Sfairopoulos & Vassilis Geragotellis Masterclass – "Shooting Actions: Offense and Defense"

14:00 - 15:30 | Panel Discussion UEBO / EB Officiating / EHCB – "Respect the Game"

(Daniel Hierrezuelo, Sreten Radovic, Giannis Sfairopoulos, Sergio Scariolo, Christos Kaouris)

16:30 - 18:00 | EHCB Workshop #2 – Q&A with Sarunas Jasikevicius

DAY 3

10:00 - 11:30 | Andreas Pistiolis & Denis Godlevsky Masterclass – "Spacing"

12:00 - 13:30 | EuroLeague Official Masterclass – "Act of Shooting & Shooters Protection" (Olegs Latisevs)

14:00 - 15:30 | Sarunas Jasikevicius & Alp Timucin Yener Masterclass – "Pick'n Roll Offense and Defense"

15:30 - 16:00 | Hiveact Presentation - "Train Smart. Move Fast. Hiveact Performance Devices in Action" Thodoris Papaloukas & Gregory Nikolaou

16:30 - 17:30 | Panel Discussion ELPA / EHCB – "Keeping Players on the Court: How Performance and Sports Medicine Teams Drive Longevity & Success" (Bostjan Nachbar, Prof. Jukic, Dr. Giannis Liras, Kazys Maksvytis, Thodoris Papaloukas)

17:30 - 19:00 | EHCB Workshop #3 – Q&A with Kazys Maksvytis

DAY 4

10:00 - 11:30 | Dusan Alimpijevic and Dmytro Boldaev Masterclass – "Adapting the Way of Practicing Toward the Basketball of the Future"

12:00 - 13:30 | Sasa Obradovic Masterclass – "Defensive Tendencies in Practice"

14:00 - 15:30 | Zeljko Obradovic vs Dimitris Itoudis Masterclass – "PAO Offense and Defense"

15:30 - 17:00 | Award Ceremony

17:00 - 18:30 | EHCB Workshop #4 – Q&A with Dimitris Itoudis & Zeljko Obradovic