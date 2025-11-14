Στην τελική ευθεία βρίσκεται πλέον η τυπική συμφωνία του Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα με τον Παναθηναϊκό, με την Βαλένθια να ανακοινώνει το διαζύγιο με τον 44χρονο Ισπανό.

Ο Παναθηναϊκός είχε βρει στο πρόσωπο του Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα τον άνθρωπο που θα καλύψει την θέση του τεχνικού διευθυντή στην ομάδα και το μόνο που έμενε ήταν να λυθεί η συνεργασία του 44χρονου Ισπανού με την Βαλένθια. Μια συνεργασία που λύθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης με τις... νυχτερίδες να βγάζουν επίσημη ανακοίνωση.

Πλέον από την στιγμή που ο Κορόνα δεν είναι μέλος της Βαλένθια όχι απλά ανοίγει ο δρόμος για να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό, αλλά ουσιαστικά είναι θέμα χρόνου να έρθει στην χώρα μας και να αναλάβει το συντομότερο δυνατό το πόστο του στο «τριφύλλι».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Βαλένθια έχει ως εξής: «Η Βαλένθια ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας με τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα. Ο Σύλλογος θα ήθελε να τον ευχαριστήσει για την αφοσίωσή του τα τελευταία πέντε χρόνια και το εύχεται καλή επιτυχία στο μέλλον».

Το who is who του Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα

Γεννήθηκε στην ισπανική πόλη Ταλαβέρα ντε λα Ρέινα στις 12 Φεβρουαρίου του 1981 και αρχικά ξεκίνησε να ασχολείται με το ποδόσφαιρο από την σκοπιά του ποδοσφαιριστή. Μάλιστα, αναδείχθηκε μέσα από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης φτάνοντας να παίξει μέχρι και την δεύτερη ομάδα, με την οποία έκανε 30 συμμετοχές. Ύστερα πέρασε από τις Ρεάλ Σαραγόσα, Πόλι Εχίδο, Αλμπαθέτε, Αλμερία και Μπρίσμπεϊν Ρόαρ σταματώντας σε ηλικία 36 ετών. Να σημειωθεί πως κατέκτησε ένα Euro U16 με την εθνική Ισπανίας ως ποδοσφαιριστής.

Λίγους μήνες αφότου ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του καριέρα στην Αλμερία, εκείνος ανέλαβε καθήκοντα αθλητικού διευθυντή στην ισπανική ομάδα, ρόλο τον οποίο υπηρέτησε για δύο χρόνια (2017-2019).

Έπειτα από λίγο καιρό πήγε στην Βαλένθια όπου και ανέλαβε τον ρόλο του επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ, ρόλο στον οποίο έμεινε μονάχα για πέντε μήνες μιας και ύστερα πήρε προαγωγή στον ρόλο του τεχνικού διευθυντή. Δύο χρόνια άλλαξε ο τίτλος του κι έγινε αθλητικός διευθυντής του κλαμπ, ρόλο στον οποίο βρίσκεται μέχρι και σήμερα.