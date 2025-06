Ο Νέιτ Μέισον θα συνεχίσει να βρίσκεται στη Ντουμπάι BC και τη νέα αγωνιστική περίοδο, όπου η ομάδα θα αγωνίζεται στην Euroleague.

Όπως έκανε γνωστό με επίσημη ανακοίνωσή της η Ντουμπάι BC, ο Νέιτ Μέισον θα παραμείνει για ακόμη μία χρονιά παίκτης της, με τον ίδιο να αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στην Euroleague.

Η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ετοιμάζεται για την παρθενική της σεζόν στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο, μετά από τον πρώτο χρόνο παρουσίας της στην ABA Liga.

Ο 29χρονος Αμερικάνος γκαρντ με ύψος 1,88 μ., τη χρονιά που ολοκληρώθηκε στο πρωτάθλημα της Αδριατικής μετρούσε κατά μέσο όρο από 11,1 πόντους, με 2,1 ριμπάουντ και 4,3 ασίστ σε 21,3 λεπτά εντός παρκέ.

