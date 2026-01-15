Ο Μπρούνο Καμπόκλο αποτελεί παρελθόν από την Χάποελ Τελ Αβίβ, με τον Βραζιλιάνο να ανακοινώνεται από την Ντουμπάι BC.

Κάτοικος Ντουμπάι θα είναι μέχρι το καλοκαίρι ο Μπρούνο Καμπόκλο, ο οποίος αποχώρησε από την Χάποελ Τελ Αβίβ και ανακοινώθηκε από την ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ντουμπάι BC για τον Μπρούνο Καμπόκλο:

Η Ντουμπάι BC ήρθε σε συμφωνία με τον Μπρούνο Καμπόκλο, ο οποίος θα ενταχθεί στην ομάδα με συμβόλαιο έως το τέλος της σεζόν. Ο 30χρονος Βραζιλιάνος σέντερ έχει ήδη ενσωματωθεί στο ρόστερ στο Ντουμπάι.

Ο Καμπόκλο θα ενισχύσει τη γραμμή των ψηλών της Ντουμπάι BC, δίπλα στους Μφιοντού Καμπενγκέλε και Κενάν Καμένιας, προσθέτοντας μέγεθος, εμπειρία και σωματική παρουσία. Μετά την απουσία του στο ξεκίνημα της σεζόν λόγω τραυματισμού στη μέση, είναι πλέον έτοιμος να επιστρέψει στη δράση.

Εμπειρία σε EuroLeague και EuroCup

Ο Καμπόκλο έχει αγωνιστεί σε 27 παιχνίδια EuroLeague, όλα τη σεζόν 2023/24 με την Παρτίζαν, μετρώντας κατά μέσο όρο 9,4 πόντους, 4,0 ριμπάουντ και PIR 10,5 σε 19 λεπτά συμμετοχής.

Παράλληλα, απέκτησε εμπειρία στο EuroCup με την Ουλμ (11 αγώνες), ενώ τη σεζόν 2022/23 συμπεριλήφθηκε στη δεύτερη ομάδα της διοργάνωσης. Την περσινή σεζόν (2024/25) κατέκτησε το EuroCup με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, αγωνιζόμενος σε 23 παιχνίδια με 7,4 πόντους και 3,7 ριμπάουντ σε 17 λεπτά ανά αγώνα.