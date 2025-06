Το alley oop του Ποκουσέφσκι βρίσκεται στην κορυφή των πιο εντυπωσιακών της σεζόν στην Euroleague. Στη θέση δέκα βρίσκεται ο Νικ Καλάθης.

Η σεζόν του 2024-25 της Euroleague ολοκληρώθηκε πριν από μερικές εβδομάδες στο Άμπου Ντάμπι, εκεί όπου η Φενέρμπαχτσε κατάκτησε για δεύτερη φορά στην ιστορία της την κορυφή.

Μέσα από διάφορα Top 10 βίντεο, η Euroleague παρουσιάζει μερικές από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές από την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε. Αυτή τη φορά σειρά είχαν τα alley oopσ, εκεί όπου την αρχή έκανε π Νικ Καλάθης ενώ στην πρώτη θέση βρίσκεται εκείνο του Αλεξέι Ποκουσέκφσι κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ όπου ο ίδιος έκλεψε τη μπάλα και μετά από εντυπωσιακή ντρίπλα πίσω από την πλάτη, ύψωσε για τον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Στη λίστα βρίσκεται επίσης η τρομερή συνεργασία του Φακούντο Καμπάτσο με τον Μάριο Χεζόνια κόντρα στον Παναθηναϊκό.

