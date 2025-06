Ο Ναντίρ Χίφι φερόταν να βρίσκεται κοντά στη Μονακό ωστόσο αναμένεται να παραμείνει στην Παρί αφού χάλασε η συμφωνία με τους Μονεγάσκους!

Η περίπτωση του Ναντίρ Χίφι ήρθε στο προσκήνιο τις προηγούμενες ημέρες για τη Μονακό όμως σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Τσέμα ντε Λούκας, o 22χρονος γκαρντ αναμένεται να παραμείνει στην Παρί.

