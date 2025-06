Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης στον Πολονάρα

Οι «Αιώνιοι» έστειλαν τα δικά τους μηνύματα στήριξης στον Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος ετοιμάζετια για μια σπουδαία μάχη για την ίδια του τη ζωή.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός δεν έμειναν ανεπιρρέαστοι στην είδηδη του σοβαρού προβλήματος του Ακίλε Πολονάρα, με τους δύο Αιώνιους Αντιπάλους να στέλνουν μηνύματα στήριξης στον Ιταλό φόργουορντ.

«Οι σκέψεις μας είναι μαζί σου. Μείνε δυνατός Ακίλε», σχολίασε αρχικά ο Παναθηναϊκός κάτω από το ποστ της Βίρτους με την δυσάρεστη είδηση για τον Ακίλε Πολονάρα.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός έκανε ξεχωριστό ποστ για τον Ακίλε Πολονάρα, γράφοντας: «Ακίλε, ήδη το έχεις ξεπεράσει αυτό σαν πρωταθλητής, εντός και εκτός παρκέ. Σου ευχόμαστε δύναμη, κουράγιο και καλή ανάρρωση».

Οι σχετικές αναρτήσεις Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού για τον Πολονάρα:

Our thoughts are with you. Stay strong Achille! 🙏

Achille, you’ve already fought through this like a true champion, on and off the court. Wishing you strength, courage and a full recovery. @VirtusSegafredo #OlympiacosBC pic.twitter.com/GS2LOcCrA7